Отключения света в Украине: в Минцифры рассказали, как сохранить связь и интернет

Во время отключений украинцы могут использовать технологию xPON, национальный роуминг, а также загрузить карту "пунктов незламності" в приложении "Дія".

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Украинцы снова столкнулись с отключениями электроэнергии после ударов Российской Федерации по энергосистеме. О том, как не потерять связь и интернет без света, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

В первую очередь в ведомстве советуют загрузить карту "пунктов незламності" в мобильном приложении "Дія". Это позволит находить места, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить близким, когда нет света. Карта доступна на главном экране "Дії".

Еще один способ сохранить доступ в интернет без света — подключиться к интернет-провайдерам, которые используют xPON. Данная технология может обеспечить интернетом во время отключений электроэнергии до 72 ч. Проверить наличие таких провайдеров в своем районе можно с помощью интерактивной карты Минцифры и ЛУН.

Стоит учитывать, что для работы xPON пользователю нужно купить повербанк и подключить его к роутеру и абонентскому терминалу ONU.

Как сохранить связь и интернет без света Фото: Минцифры

В Минцифры также отмечают, что при отсутствии связи можно попытаться воспользоваться национальным роумингом. Сделать для этого выполнить следующие шаги:

выключить автовыбор сети (для Android: настройка – мобильная сеть (или подключение) – оператор. Для iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети);

найти и выбрать доступную сеть Vodafone, Kyivstar или lifacell;

если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть;

проверить возможность исходящего звонка, SMS.

Напомним, специалист экспертной группы нормативного обеспечения электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Украины Надежда Бабич рассказала, почему абоненты жалуются на ухудшение мобильной связи и интернета.

Украинские операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell также объяснили, почему в нынешних условиях невозможно выполнить требование НЦУ, обязывающее операторов связи обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключениях света.