Украина потеряла половину энергомощностей: Евросоюз заговорил о самой сложной зиме

Массированные ракетные удары ВС РФ по объектам энергетики нанесли непоправимый урон. Украина лишилась объема мощностей, эквивалентного пиковому потреблению в Португалии, стране с населением более 10 миллионов человек, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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Российская армия наносит массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, страна уже потеряла до девяти гигаватт мощностей. Об этом написала европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в статье для газеты Financial Times.

Данный объем, по ее подсчетам, является половиной электроэнергии, необходимой Украине зимой. Потерянный объем эквивалентен пиковому потреблению электроэнергии в Португалии, стране с населением более 10 миллионов человек.

"Пока украинские энергетики ремонтируют повреждения и возобновляют работу, многие установки снова подвергаются атакам и уничтожаются, что превращает ремонт в "сизифов труд", — заявила комиссар.

Евросоюз и все международное сообщество поддерживает Украину, уже удалось собрать 500 млн евро на помощь в энергетическом секторе. Механизм гражданской защиты ЕС предоставил натуральную помощь, включая более 8000 генераторов и более 3300 трансформаторов.

Но международному сообществу предстоит сделать гораздо больше, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Украине. Сначала нужно отремонтировать поврежденные объекты электро- и теплогенерации, где это возможно. Далее стоит установить как можно большее количество децентрализованных генераторов по стране.

"Солнечные системы на крышах надо развернуть быстрее, чтобы обеспечить электроэнергией больницы, школы, общественные и жилые здания. В-четвертых — постепенно увеличить объем экспорта электроэнергии из других стран Европы. Наконец, необходимо усилить пассивную защиту энергетической инфраструктуры и противовоздушную оборону критически важных установок", — рекомендовала Симсон.

Правительства и компании Запада могут сделать пожертвования в Фонд поддержки энергетики Украины. Это будет самым быстрым и надежным способом закупки энергетического оборудования для Украины.

"Призываю всех, кто может помочь Украине до наступления зимы, сделать это. Украина не должна оставаться одна, готовясь к самой трудной зиме", — заключила еврокомиссар.

Напомним, в конце июля 2024 года компания YASNO констатировала улучшение ситуации в энергосистеме, но призвала не расслабляться. Специалисты советовали не спешить продавать генераторы, так как они могут еще пригодиться.

По оценкам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, только за июнь текущего года Украина закупила электроэнергии в объеме всего 2023 года.