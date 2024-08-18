Україна втратила половину енергопотужностей: Євросоюз заговорив про найскладнішу зиму

Масовані ракетні удари ЗС РФ по об'єктах енергетики завдали непоправної шкоди. Україна втратила обсяг потужностей, еквівалентний піковому споживанню в Португалії, країні з населенням більше ніж 10 мільйонів осіб, заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон.

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Російська армія завдає масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, країна вже втратила до дев'яти гігават потужностей. Про це написала європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у статті для газети Financial Times.

Цей обсяг, за її підрахунками, є половиною електроенергії, необхідної Україні взимку. Втрачений обсяг еквівалентний піковому споживанню електроенергії в Португалії, країні з населенням понад 10 мільйонів осіб.

"Поки українські енергетики ремонтують пошкодження і відновлюють роботу, багато установок знову піддаються атакам і знищуються, що перетворює ремонт на "сізіфову працю", — заявила комісар.

Євросоюз і вся міжнародна спільнота підтримує Україну, вже вдалося зібрати 500 млн євро на допомогу в енергетичному секторі. Механізм цивільного захисту ЄС надав натуральну допомогу, включно з понад 8000 генераторів і понад 3300 трансформаторів.

Але міжнародному співтовариству належить зробити набагато більше, щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні. Спочатку потрібно відремонтувати пошкоджені об'єкти електро- і теплогенерації, де це можливо. Далі варто встановити якомога більшу кількість децентралізованих генераторів по країні.

"Сонячні системи на дахах треба розгорнути швидше, щоб забезпечити електроенергією лікарні, школи, громадські та житлові будівлі. По-четверте — поступово збільшити обсяг експорту електроенергії з інших країн Європи. Нарешті, необхідно посилити пасивний захист енергетичної інфраструктури та протиповітряну оборону критично важливих установок", — рекомендувала Сімсон.

Уряди та компанії Заходу можуть зробити пожертви до Фонду підтримки енергетики України. Це буде найшвидшим і найнадійнішим способом закупівлі енергетичного обладнання для України.

"Закликаю всіх, хто може допомогти Україні до настання зими, зробити це. Україна не повинна залишатися одна, готуючись до найважчої зими", — підсумувала єврокомісар.

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року компанія YASNO констатувала поліпшення ситуації в енергосистемі, але закликала не розслаблятися. Фахівці радили не поспішати продавати генератори, оскільки вони можуть ще стати в пригоді.

За оцінками директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, тільки за червень поточного року Україна закупила електроенергії в обсязі всього 2023 року.