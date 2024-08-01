"Крайне сложно": операторы объяснили, почему не могут обеспечить 10 часов связи без света

Украинские операторы не могут оснастить генераторами все базовые станции, а также испытывают нехватку квалифицированных сотрудников из-за мобилизации.

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Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) принял распоряжение №539/2344, обязывающее операторов связи обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключениях света. Украинские операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell объяснили, почему выполнить это требование в нынешних условиях невозможно, выпустив совместное заявление.

В заявлении говорится, что распоряжение НЦУ зависит от ситуации в энергетике. Для эго выполнения необходима полная перестройка инфраструктуры в части энергообеспечения и размещения оборудования, а также взаимодействие с энергетиками.

По словам операторов, при нынешних графиках отключений света обеспечить работу оборудования в течение 10 часов без света невозможно. В первую очередь для этого нужны разрешения со стороны поставщиков электроэнергии на увеличение мощности электрического тока, питающего базовые станции, чтобы оборудование успевало зарядиться.

"Чтобы обеспечить зарядку аккумуляторов, питающих базовые станции мобильных операторов в течение 10 часов в случае обесточивания, потребуется мощность около 2,8 ГВт*ч электроэнергии в сутки. Для этого необходимо задействовать мощность по существу одного энергоблока АЭС", — говорится в заявлении.

Операторы подчеркнули, что регулятор в сфере энергетики НКРЭКУ одобрил изменения, нацеленные на внедрение оптимальной процедуры рассмотрения со стороны облэнерго заявлений операторов связи на увеличение мощности электроснабжения для базовых станций. Однако существует есть еще несколько факторов, затрудняющих выполнение требования НЦУ:

нехватка персонала операторов и подрядных организаций, достаточного для обслуживания резервного оборудования из-за мобилизации.

невозможность установки и обслуживания генераторов на крышах зданий, где расположены большинство базовых станций, поскольку это запрещено соответствующими строительными и санитарными нормами;

отсутствие на украинском рынке необходимого количества аккумуляторных батарей и стационарных генераторов, усложненная логистика и длительное время поставок зарубежными поставщиками;

недостаточная скорость и сбалансированность законодательных процедур по изменению договоров аренды государственного и коммунального имущества для расширения занимаемых дополнительными шкафами с батареями площадей и тому подобное;

критически нестабильная ситуация в энергетике и длительные отключения электроэнергии, из-за которых растет нагрузка на базовые станции, что влияет на скорость и качество интернета.

"Даже при максимальных усилиях, которые мы, безусловно, ежедневно прилагаем со своей стороны, обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернет в течение 10 часов при отключениях электроснабжения крайне сложно", — заключили операторы.

Напомним, по данным Forbes, чтобы выполнить требование НЦУ, мобильным операторам и провайдерам придется потратить не менее 3 млрд гривен. Эти средства необходимы для закупки тонн горючего, тысяч аккумуляторов и генераторов. Кроме того, необходимо нанять дополнительно несколько тысяч специалистов для обслуживания этого оборудования.

Также сообщалось, что из-за отключений электроэнергии в Украине вырос спрос на подключение оптоволоконного интернета, который может работать без света, однако ждать своей очереди украинцам приходится минимум месяц.