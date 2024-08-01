"Вкрай складно": оператори пояснили, чому не можуть забезпечити 10 годин зв'язку без світла

Українські оператори не можуть оснастити генераторами всі базові станції, а також відчувають брак кваліфікованих співробітників через мобілізацію.

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Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) ухвалив розпорядження №539/2344, яке зобов'язує операторів зв'язку забезпечити 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету впродовж 10 годин під час вимкнення світла. Українські оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell пояснили, чому виконати цю вимогу в нинішніх умовах неможливо, випустивши спільну заяву.

У заяві йдеться, що розпорядження НЦУ залежить від ситуації в енергетиці. Для його виконання необхідна повна перебудова інфраструктури в частині енергозабезпечення та розміщення обладнання, а також взаємодія з енергетиками.

За словами операторів, за нинішніх графіків відключень світла забезпечити роботу обладнання протягом 10 годин без світла неможливо. Насамперед для цього потрібні дозволи з боку постачальників електроенергії на збільшення потужності електричного струму, що живить базові станції, щоб обладнання встигало зарядитися.

"Щоб забезпечити зарядку акумуляторів, що живлять базові станції мобільних операторів протягом 10 годин у разі знеструмлення, буде потрібна потужність близько 2,8 ГВт*год електроенергії на добу. Для цього необхідно залучити потужність по суті одного енергоблоку АЕС", — ідеться в заяві.

Оператори наголосили, що регулятор у сфері енергетики НКРЕКП схвалив зміни, націлені на впровадження оптимальної процедури розгляду з боку обленерго заяв операторів зв'язку на збільшення потужності електропостачання для базових станцій. Однак існує є ще кілька чинників, що ускладнюють виконання вимоги НЦУ:

брак персоналу операторів і підрядних організацій, достатнього для обслуговування резервного обладнання через мобілізацію.

неможливість встановлення та обслуговування генераторів на дахах будівель, де розташовані більшість базових станцій, оскільки це заборонено відповідними будівельними та санітарними нормами;

відсутність на українському ринку необхідної кількості акумуляторних батарей і стаціонарних генераторів, ускладнена логістика і тривалий час поставок закордонними постачальниками;

недостатня швидкість та збалансованість законодавчих процедур щодо зміни договорів оренди державного та комунального майна для розширення займаних додатковими шафами з батареями площ тощо;

критично нестабільна ситуація в енергетиці та тривалі відключення електроенергії, через які зростає навантаження на базові станції, що впливає на швидкість та якість інтернету.

"Навіть за максимальних зусиль, яких ми, безумовно, щодня докладаємо зі свого боку, забезпечити на 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час вимкнення електропостачання вкрай складно", — зробили висновок оператори.

Нагадаємо, за даними Forbes, щоб виконати вимогу НЦУ, мобільним операторам і провайдерам доведеться витратити щонайменше 3 млрд гривень. Ці кошти необхідні для закупівлі тонн пального, тисяч акумуляторів і генераторів. Крім того, необхідно найняти додатково кілька тисяч фахівців для обслуговування цього обладнання.

Також повідомлялося, що через відключення електроенергії в Україні зріс попит на під'єднання оптоволоконного інтернету, який може працювати без світла, однак чекати на свою чергу українцям доводиться щонайменше місяць.