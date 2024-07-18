10 годин мобільного зв'язку під час блекаутів: кожному оператору необхідно 3 млрд грн, — ЗМІ

Представники ринку у розмові з журналістами Forbes заявили, що сумніваються у тому, що вдасться реалізувати вимогу НЦУ. Розміри необхідних інвестицій вони оцінюють у мільярди гривень для кожного оператора.

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Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги щодо роботи мобільних операторів в умовах воєнного стану. Тепер мобільний зв’язок має бути доступним під час відключень електроенергії протягом 10 годин, а не 4 годин, як було раніше. Однак виконати ці умови практично неможливо, пише Forbes.

Представники ринку, з якими поспілкувалися журналісти видання зазначили, що мобільним операторам і провайдерам доведеться витратити щонайменше 3 млрд гривень. Ці кошти необхідні для закупівлі тонн пального, тисяч акумуляторів і генераторів. Крім того, необхідно найняти додатково кілька тисяч фахівців для обслуговування цього обладнання.

"Для кожного оператора це може бути додаткові 2-3 млрд грн інвестицій, тобто до 60% від загального CAPEX компанії", — заявив анонімно предствник однієї компанії.

Топменеджер іншої компанії зазначив, що "виконати деякі умови цієї постанови взагалі нереалістично".

На підконтрольній Україні території мобільні оператори мають близько 35-36 тисяч майданчиків, які необхідно забезпечити живленням. Один з представників ринку підрахував, що для цього операторам потрібно придбати 4 тисячі генераторів.

"Щоб обслуговувати генератор, потрібно дві людини, тобто 8000 фахівців. Але ж вони не можуть працювати цілодобово, тому треба ще одна зміна", — зазначив він.

Згідно з розпорядженням, не менше 60% базових станцій до 1 жовтня 2024 року повинні мати резервне живлення, яке б забезпечувало 10 годин автономної дії. До кінця січня 2025 року його повинні мати вже всі 100% базових станцій.

Ще в листопаді 2022 року в умовах блекаутів президент Володимир Зеленський своїм указом №802 поставив до провайдерів і мобільних операторів вимогу забезпечувати безперервний зв'язок упродовж 72 години у разі відсутності електроживлення. За недотримання цих вимог передбачені штрафи.

На початку липня лава держави доручив віцепремʼєр-міністру та міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову проаналізувати роботу операторів мобільного зв’язку.

Нагадаємо, в Kyivstar пояснили, чому під час відключень електроенергії інтернет працює гірше, ніж обіцяє провайдер. У компанії заявили, що технічні обмеження заважають забезпечити постійний зв'язок.

28 червня Мінцифри заявило про плани забезпечити мобільним зв'язком і широкосмуговим доступом до інтернету до 2030 року 98% українців.