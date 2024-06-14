Відключення світла в Україні: чому інтернет працює менше, ніж обіцяє провайдер (відео)

Щоб інтернет працював без світла, деякі провайдери заздалегідь встановили спеціальні акумулятори, однак вони не завжди справляються.

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Низка провайдерів в Україні намагаються забезпечити доступ користувачів до домашнього інтернету навіть під час відключень світла, проте іноді з'єднання зникає раніше обіцяного терміну. Про те, чому так відбувається, розповіли в компанії Kyivstar.

У компанії зазначили, що багато будинків уже обладнано джерелами безперебійного живлення (ДБЖ). Ці акумулятори вмикаються автоматично в разі знеструмлення, завдяки чому доступ до інтернету не переривається навіть у разі блекауту. ДБЖ працюють до 4-х годин, однак тільки якщо на момент вимкнення світла були повністю заряджені.

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Для повного заряджання ДБЖ потрібно 8 годин. Оскільки стабілізаційних відключень протягом доби може бути кілька, прилад не завжди встигає зарядитися, відповідно термін його роботи скорочується. Якщо світло є, але інтернет не працює, то причина, ймовірно, у розрядженому ДБЖ або відсутності електропостачання в інших будинках, які під'єднані до тієї самої базової станції. Інтернет з'явиться, коли подача електрики відновиться й акумулятори підзарядяться.

Як працює інтернет з ДБЖ під час вимкнення світла

У компанії також підкреслили, що фіксований зв'язок передається по мідному кабелю до Wi-Fi роутера або безпосередньо від кабелю до ноутбука. Користувачі повинні заздалегідь подбати про живлення Wi-Fi роутера від павербанка або іншого зарядного пристрою.

Нагадаємо, очільник директорату розвитку інфраструктури широкосмугового доступу в інтернет Мінцифри Юрій Мацик радить обирати провайдерів, які використовують технологію xPON. Вони можуть підтримувати роботу мереж для своїх користувачів понад три доби без електроенергії.

Крім того, за відсутності домашнього інтернету можна роздавати мобільний інтернет з телефону. Однак цей спосіб має низку мінусів і може призвести до незапланованих витрат.