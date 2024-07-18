10 часов мобильной связи во время блэкаутов: каждому оператору необходимо 3 млрд грн, — СМИ

Представители рынка в разговоре с журналистами Forbes заявили, что сомневаются в том, что удастся реализовать требование НЦУ. Размеры необходимых инвестиций они оценивают в миллиарды гривен для каждого оператора.

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Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования по работе мобильных операторов в условиях военного положения. Теперь мобильная связь должна быть доступна во время отключений электроэнергии в течение 10 часов, а не 4 часов, как было раньше. Однако выполнить эти условия практически невозможно, пишет Forbes.

Представители рынка, с которыми пообщались журналисты издания отметили, что мобильным операторам и провайдерам придется потратить не менее 3 млрд гривен. Эти средства необходимы для закупки тонн горючего, тысяч аккумуляторов и генераторов. Кроме того, необходимо нанять дополнительно несколько тысяч специалистов для обслуживания этого оборудования.

"Для каждого оператора это может быть дополнительные 2-3 млрд грн инвестиций, то есть до 60% от общего CAPEX компании", — заявил анонимно представитель одной компании.

Топ-менеджер другой компании отметил, что "выполнить некоторые условия этого постановления вообще нереалистично".

На подконтрольной Украине территории мобильные операторы имеют около 35-36 тысяч площадок, которые необходимо обеспечить питанием. Один из представителей рынка подсчитал, что для этого операторам нужно приобрести 4 тысячи генераторов.

"Чтобы обслуживать генератор, нужно два человека, то есть 8000 специалистов. Но они не могут работать круглосуточно, поэтому надо еще одна смена", — отметил он.

Согласно распоряжению, не менее 60% базовых станций до 1 октября 2024 года должны иметь резервное питание, которое бы обеспечивало 10 часов автономного действия. До конца января 2025 года его должны иметь уже все 100% базовых станций.

Еще в ноябре 2022 года в условиях блэкаутов президент Владимир Зеленский своим указом №802 поставил к провайдерам и мобильным операторам требование обеспечивать непрерывную связь в течение 72 часов в случае отсутствия электропитания. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

В начале июля глава государства поручил вице-премьер-министру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову проанализировать работу операторов мобильной связи.

Напомним, в Kyivstar объяснили, почему во время отключений электроэнергии интернет работает хуже, чем обещает провайдер. В компании заявили, что технические ограничения мешают обеспечить постоянную связь.

28 июня Минцифры заявило о планах обеспечить мобильной связью и широкополосным доступом к интернету до 2030 года 98% украинцев.