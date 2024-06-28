Мобильная связь и интернет во время войны: как в Украине улучшают покрытие (видео)

Несмотря на удары по инфраструктуре, в Минцифры планируют обеспечить мобильной связью и широкополосным доступом к интернету 98% украинцев к 2030 году.

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В Украине за последние полгода установили рекордное количество базовых станций, чтобы улучшить качество мобильной связи и интернета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отмечают в Минцифры, украинская телеком-инфраструктура постоянно подвергается обстрелам со стороны России. Поэтому министерство и ключевые стейкхолдеры сферы работаем над улучшением и восстановлением связи, в частности на территориях, которые страдают от российских ударов.

Согласно текущей стратегии развития электронных коммуникаций, к 2030 году 98% граждан Украины должны иметь мобильную связь и широкополосный доступ к интернету. На данный момент эта цифра составляет 91%. Мобильные операторы постоянно увеличивают покрытие, в среднем запуская в месяц по 240 базовых станций.

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За последние шесть месяцев в Украине установили более 2 295 в более чем 300 населенных пунктах, что является рекордным показателем. В Минцифры также показали кадры установки одной из таких станций в Киевской области. Сообщается, что она поможет обеспечить 2 400 украинцев качественной связью и интернетом в радиусе более 10 километров.

"Одна из главных задач Минцифры — обеспечить население стабильной связью даже во время войны", — подчеркнули в ведомстве.

Установка базовой станции в Киевской области

Напомним, большинство современных смартфонов оснащены функцией мобильной точки доступа, которая позволяет раздавать мобильный интернет, когда нет света или доступа к домашнему интернету.

Также сообщалось, что из-за отключений света станции мобильной связи берут на себя дополнительную нагрузку и не успевают заряжаться, а поставить везде генераторы операторы не могут. Поэтому у многих пользователей не работает мобильный интернет даже при хорошем сигнале.