Відключення світла в Україні: у Мінцифри розповіли, як зберегти зв'язок та інтернет

Під час відключень українці можуть використовувати технологію xPON, національний роумінг, а також завантажити мапу "пунктів незламності" в застосунку "Дія".

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Українці знову зіткнулися з відключеннями електроенергії після ударів Російської Федерації по енергосистемі. Про те, як не втратити зв'язок та інтернет без світла, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

Насамперед у відомстві радять завантажити карту "пунктів незламності" в мобільному застосунку "Дія". Це дасть змогу знаходити місця, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати близьким, коли немає світла. Карта доступна на головному екрані "Дії".

Ще один спосіб зберегти доступ в інтернет без світла — підключитися до інтернет-провайдерів, які використовують xPON. Ця технологія може забезпечити інтернетом під час відключень електроенергії до 72 годин. Перевірити наявність таких провайдерів у своєму районі можна за допомогою інтерактивної карти Мінцифри та ЛУН.

Варто враховувати, що для роботи xPON користувачеві потрібно купити повербанк і під'єднати його до роутера та абонентського терміналу ONU.

Як зберегти зв'язок та інтернет без світла Фото: Минцифры

У Мінцифри також зазначають, що за відсутності зв'язку можна спробувати скористатися національним роумінгом. Зробити для цього виконати такі кроки:

вимкнути автовибір мережі (для Android: налаштування — мобільна мережа (або підключення) — оператор. Для iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі);

знайти і вибрати доступну мережу Vodafone, Kyivstar або lifacell;

якщо підключитися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Нагадаємо, фахівець експертної групи нормативного забезпечення електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації України Надія Бабич розповіла, чому абоненти скаржаться на погіршення мобільного зв'язку та інтернету.

Українські оператори "Київстар", Vodafone і lifecell також пояснили, чому за нинішніх умов неможливо виконати вимогу НЦУ, яка зобов'язує операторів зв'язку забезпечити 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час вимкнення світла.