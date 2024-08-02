Немає мобільного зв'язку та інтернету, навіть коли є світло: у Мінцифри назвали причину

Через відключення світла деякі базові станції перевантажуються, через що зв'язок сповільнюється навіть у тих абонентів, у яких є електропостачання.

Related video

В Україні покращилася ситуація з відключенням світла, проте абоненти все одно скаржаться на погіршення мобільного зв'язку та інтернету. Про те, чому так відбувається, в ефірі телемарафону розповіла фахівчиня експертної групи нормативного забезпечення електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації України Надія Бабич.

Як зазначила експертка, кожна базова станція може забезпечити обмежений обсяг зв'язку та мобільного інтернету. Під час відключень світла абонентів можуть перемикати на іншу станцію, яка через це перевантажується. Саме тому мобільний зв'язок та інтернет сповільнюються у всіх, хто підключений до цієї станції.

"Простими словами це означає, що ви перебуваєте в радіусі базової станції, яка перевантажується", — пояснила Надія Бабич.

За словами фахівчині, у такому разі телефон може показувати, що сигнал є, проте повідомлення та дзвінки будуть недоступні. Щоби зменшити навантаження на мережу, в Мінцифри радять українцям менше використовувати мобільний інтернет під час вимкнення світла, зокрема не завантажувати в цей час фото та відео.

Нагадаємо, на випадок відключень світла українські мобільні оператори закуповують системи альтернативного живлення, але фізично не можуть встановити його на всіх базових станціях. Крім того, компанії відчувають дефіцит кваліфікованих співробітників через мобілізацію.

У зв'язку з відключеннями світла в Україні також зріс попит на підключення оптоволоконного інтернету, однак чекати своєї черги людям доводиться щонайменше місяць.