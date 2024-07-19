"Можуть зіткнутися з проблемою": що буде зі зв'язком та інтернетом в Україні за довгих блекаутів

Українські мобільні оператори постійно закуповують системи альтернативного живлення, проте фізично не можуть встановити його на всіх базових станціях. Крім того, компанії відчувають дефіцит співробітників.

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Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) мобільних операторів в Україні має забезпечити роботу мережі без електрики протягом 10 годин поспіль. Про те, наскільки це можливо, українські оператори розповіли порталу РБК-Україна.

Чому пропадає зв'язок під час відключень світла

Директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри Станіслав Прибитько зазначив, що через відключення електроенергії базові станції операторів змушені перемикатися на альтернативні джерела живлення. При цьому багато користувачів переходять з фіксованого інтернету (wi-fi) на мобільний, через що мережа перевантажується. У цьому криється одна з причин погіршення або зникнення зв'язку.

"Світло відключають по всій країні, тому ситуація зі зв'язком приблизно однакова в усіх областях і дуже залежить від тривалості та частоти планових та екстрених відключень", — додали у пресслужбі компанії lifecell.

Попри те, що станції зв'язку оснащують генераторами, акумуляторами і сонячними станціями, це не дає гарантій, що зв'язок буде стабільним. Наприклад, акумулятор може не встигнути зарядитися, оскільки деяким моделям для цього потрібно до 6 годин безперервного живлення. Що стосується генераторів, за словами операторів, забезпечити ними повне автономне живлення важко. Мобільні моделі, як правило, не можуть автоматично вмикатися під час вимкнення світла, тому аварійні бригади щоразу мають їх запускати вручну.

"Навіть коли генераторів достатньо, жоден оператор не зможе власними силами одночасно відправити людей на кожен майданчик і вчасно заправляти. По-друге, багато об'єктів зв'язку розташовані на дахах, куди доставити і встановити генератор неможливо", — зазначила начальниця відділу зв'язків із громадськістю компанії Vodafone Вікторія Рубан.

Які вимоги держави до операторів

НЦУ підготував розпорядження, що визначає вимоги для мобільних операторів та інтернет-провайдерів щодо підготовки до відсутності електропостачання до 72 годин. Крім того, до 1 жовтня щонайменше 60% базових станцій мобільного зв'язку в кожній області мають отримати автономне резервне живлення, до 1 листопада — 70%, до 1 грудня — 80%, а до 1 лютого 2025 року — 100%.

Під час відключення світла мобільні оператори та інтернет-провайдери зобов'язані:

координувати роботу технічних бригад, які забезпечують роботу базових мобільних станцій: вмикають генератори, замінюють акумулятори;

забезпечити мобільні базові станції альтернативними джерелами живлення.

інформувати Національний центр оперативно-технічного управління мережами про проблеми підтримки стійкості послуг;

сповістити громадян про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом під час тривалих відключень.

Чи зможуть оператори підтримувати зв'язок по 10 годин без світла

Як зазначає Станіслав Прибитько, протягом останніх двох років мобільні оператори наростили інвестиції в закупівлю генераторів та акумуляторів, зокрема, літійних, що забезпечують роботу базових станцій без зовнішнього живлення. Однак при довгих відключеннях все одно виникають проблеми. Крім спеціального обладнання компаніям потрібні кваліфіковані співробітники, яких останнім часом не вистачає.

"Ми працюємо з підрядними організаціями, співробітників яких мобілізують. Тому не виключено, що скоро оператори можуть зіткнутися з проблемою, коли джерела резервного живлення закуплено, а встановлювати й обслуговувати їх нікому", — розповіли в lifecell.

У Vodafone зазначили, що подвоїли заплановані інвестиції в енергонезалежність після атак ЗС РФ на українську енергетику навесні цього року. Загальні витрати компанії в цьому напрямку за 2022-2024 роки перевищать 674 мільйони гривень. Зі свого боку представник "Київстару" зазначив, що за час повномасштабної війни інвестиції компанії в енергонезалежність сягнули 1 мільярда гривень.

У виданні підкреслили, що для виконання вимоги про 10 годин зв'язку під час блекаутів операторам, імовірно, доведеться вкладати ще більше коштів. У Vodafone кажуть, що забезпечили 100% визначених РНБО критично важливих об'єктів, що допоможе утримати зв'язок упродовж щонайменше трьох діб. У "Київстар" також запевняють, що роблять усе можливе для забезпечення зв'язку під час блекаутів, зокрема закуповують стаціонарні генератори та обладнують джерелами безперебійного живлення багатоквартирні будинки.

"Критично важливі об'єкти забезпечені генерувальними потужностями, щоб зв'язок був протягом щонайменше трьох діб у разі повномасштабного блекауту", — заявили в компанії.

При цьому оператори зазначають, що фізично не можуть забезпечити альтернативне живлення для всіх базових станцій. Крім того, акумулятори повністю розряджаються за 4 години і потребують щонайменше 8 годин стабільного живлення. Тому під час відключень компаніям часто доводиться розставляти пріоритети, обираючи, які базові станції забезпечувати в першу чергу.

"Наш вибір відбувається з точки зору забезпечення максимального покриття. Тому, на жаль, у періоди відключень покриття не буде суцільним", — пояснили у lifecell.

Нагадаємо, за даними Forbes, щоб забезпечити зв'язок під час відключень електроенергії протягом 10 годин мобільним операторам і провайдерам доведеться витратити щонайменше 3 млрд гривень.

Також повідомлялося, що в Україні зріс попит на підключення оптоволоконного інтернету, який може працювати без світла, тому чекати на свою чергу українцям доводиться щонайменше місяць.