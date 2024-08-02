Нет мобильной связи и интернета, даже когда есть свет: в Минцифры назвали причину

Из-за отключений света некоторые базовые станции перегружаются, из-за чего связь замедляется даже у тех абонентов, у которых есть электроснабжение.

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В Украине улучшилась ситуация с отключением света, однако абоненты все равно жалуются на ухудшение мобильной связи и интернета. О том, почему так происходит, в эфире телемарафона рассказала специалист экспертной группы нормативного обеспечения электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Украины Надежда Бабич.

Как отметила эксперт, каждая базовая станция может обеспечить ограниченный объем связи и мобильного интернета. Во время отключений света абонентов могут переключать на другую станцию, которая из-за этого перегружается. Именно поэтому мобильная связь и интернет замедляются у всех, кто подключен к этой станции.

"Простыми словами это означает, что вы находитесь в радиусе перегружаемой базовой станции", — объяснила Надежда Бабич.

По словам специалиста, в таком случае телефон может показывать, что сигнал есть, однако сообщения и звонки будут недоступны. Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, в Минцифры советуют украинцам меньше использовать мобильный интернет при отключениях света, в частности не загружать в это время фото и видео.

Напомним, на случай отключений света украинские мобильные операторы закупают системы альтернативного питания, но физически не могут установить его на всех базовых станциях. Кроме того, компании испытывают дефицит квалифицированных сотрудников из-за мобилизации.

В связи с отключениями света в Украине также вырос спрос на подключение оптоволоконного интернета, однако ждать своей очереди людям приходится минимум месяц.