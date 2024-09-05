В кращому випадку світло буде по 12 годин на добу: чотири сценарії зими в Україні

У ЦПД розповіли, що зараз Україна виробляє 11,5 ГВт на годину, а споживання минулої зими становило приблизно 18 ГВт. Повністю покрити цей розрив завдяки імпорту неможливо.

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З наближенням холодів українців турбує, як буде з відключеннями електроенергії взимку. У Центрі протидії дезінформації 4 вересня відповіли на популярні запитання щодо цього.

Яка ситуація в енергосистемі?

До енергетичної системи України входять:

76 гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станцій;

26 теплових електростанцій і теплоцентралей;

4 АЕС;

12 сонячних і 8 вітряних електростанцій;

об’єднані магістральні лінії електропередач протяжністю 22 500 кілометрів;

135 трансформаторних підстанцій.

Нині Україна генерує до 11,5 ГВт на годину, споживаючи при цьому понад 13 ГВт. Минулої зими на піку цей показник становив приблизно 18 ГВт.

З розривом між попитом та виробництвом у 2,4 ГВт на годину може допомогти імпорт, але так максимально можна отримати лише 1,7 ГВт. Переговори про збільшення імпортних потужностей до 2,2 ГВт тривають.

"Заявлений Президентом України 1ГВт нових потужностей за рахунок будівництва малих газопоршневих чи більших газотурбінних електростанцій стабілізує ситуацію лише в перспективі, адже запустити їх у такі стислі терміни до початку опалювального сезону цього року малоймовірно", — зазначили в ЦПД.

Від чого залежатимуть відключення?

На ситуацію зі світлом взимку впливатимуть атаки ЗС РФ на критичну інфраструктуру та ефективність ППО. Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко наголосив, що компанія захистила найбільші підстанції спорудами першого рівня захисту та будує бетонні саркофаги другого рівня. Однак повністю захистити так енергосистему неможливо.

Окрім того, не можна передбачити, чи працюватимуть енергоблоки атомних електростанцій. Нині на ремонті — блок на Хмельницькій АЕС та три блоки Рівненської АЕС.

Також на ситуацію впливатиме погода — при морозах дефіцит збільшується. Все ускладнюється й тим, що Україна не має потрібної кількості накопичувачів електроенергії, щоб покривати піки. Більшість відновлюваних джерел енергії, тобто вітрові та сонячні електростанції, при цьому опинились в російській окупації.

Сценарії відключень світла взимку 2024

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за оптимістичним прогнозом в Україні стабільно працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС та буде помірна зима без сильних морозів. Він допустив, що з 6 ГВт пошкодженої потужності відновлять половину. В такому випадку світла не буде до 12 годин на добу.

За більш песимістичним сценарієм, з його слів, вдасться відновити лише приблизно 2 ГВт потужності. Умовно, при цьому працюватимуть 6–7 блоків та зима буде холодною. Тоді на енергосистему чекає кризова ситуація.

У найгіршому випадку, якщо ЗС РФ атакуватимуть енергооб’єкти, взимку світла та опалення не буде до 20 годин на добу.

Член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк спрогнозував, що за температури до -10°C, електроенергію даватимуть по 12-14 годин на добу.

У ЦПД порадили бізнесу та українцям бути готовими до відключень взимку, потурбувавшись про резервні системи живлення. Йдеться про павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко з посиланням на джерела інформував про аварію на Південноукраїнський АЕС. Водночас в "Миколаївобленерго" поділились "невтішними новинами", опублікувавши жорсткіші графіки відключень.

4 вересня ситуацію прокоментували в НАЕК "Енергоатом", заперечивши факт аварії. У компанії заявили, що на Південноукраїнській АЕС "виявили зауваження" до роботи одного з блоків та розвантажили його на третину потужності.