Ночной налет: Россия атаковала Украину дронами, ракетами и авиабомбами (карта)

Воздушная тревога была объявлена в восточных, южных, северных и центральных областях Украины. Россия запустила несколько групп "Шахедов", которые силы ПВО сбивали в ряде регионов.

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В ночь на 11 сентября российские войска атаковали Украину беспилотниками и авиабомбами. Так, о первых БПЛА, которые залетели на территорию Украины, Воздушные силы сообщили в 22:37 вечера 10 сентября.

Так, дроны двигались через Сумскую область в сторону Полтавской области. Кроме того, были зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.

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"Сейчас несколько групп ударных БПЛА двигаются по территории Полтавской области, в западном направлении", — заявили ВСУ в 22:53 вечера.

В 23:06 вечера были зафиксированы пуски авиабомб в Харьковской области. Позднее новые БПЛА были замечены в Сумской и Запорожской областях. В 23:31 вечера Воздушные силы сообщили об управляемой ракете Х-59, которая двигалась в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

"В настоящее время несколько групп ударных БПЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, направление движения хаотично", — написали ВСУ в 00:20 ночи.

В 01:29 ночи беспилотники были замечены в Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

Воздушная тревога в Украине

В 02:23 ночи мониторинговые каналы заявили о работе сил ПВО в Киевской области. Кроме того, вражеский беспилотник был замечен в районе Кривого Рога Днепропетровской области.

Уже в 03:07 ночи Воздушные силы отметили, что российских "Шахедов" на территории Украины нет. Правда, позже россияне запускали авиабомбы в сторону Черниговской и Сумской областей.

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко раскритиковал строительство 3-уровневой защиты энергообъектов. По его словам, стоимость каждого из этих объектов составляет от 15 до 20 млрд грн, это до 500 млн долларов, но ни одно из укреплений не достроено.