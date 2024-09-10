Атакували групами "Шахедів" та ракетами: ЗС РФ вдарили по Україні, є влучання (фото)

Засоби протиповітряної оборони ЗСУ збили 75% дронів-камікадзе, які ЗС РФ запустили в ніч на 10 вересня. Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що є кілька влучань і пошкоджено об'єкт під Уманню.

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В ніч на 10 вересня ЗС РФ атакували України 48 дронами-камікадзе "Шахед" та двома ракетами — балістичним "Іскандером" та радіолокаційною ракетою Х-31П. Засоби протиповітряної оборони впорались з 36 ворожими безпілотниками. Про те, що сталось з не знешкодженими БПЛА, Повітряне командування ЗСУ розповіло на сторінці Facebook.

Повітряне командування доповіло, що російські засоби ураження стартували з трьох напрямків. Дрони летіли з-під Курська та Єйська (у Краснодарському краї), балістична ракета "Іскандер-М" — з окупованого Криму, ракета Х-31П — з літака над Чорним морем. По російських засобах ураження працювали мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ, авіація та зенітно-ракетні комплекси. Результати нічної атаки РФ:

збили 36 "Шахедів", тобто ефективність ППО становить 75%;

упали під впливом РЕБ — три дрони;

утекли з території України — три дрони (один — у бік РФ, два — у бік окупованої Луганщини).

Про збиття ракет командування не повідомило.

У дописі ПС ЗСУ назвали 13 областей, над якими збивали дрони ЗС РФ:

Вінницька; Київська; Чернігівська; Кіровоградська; Миколаївська; Одеська; Херсонська; Черкаська; Сумська; Дніпропетровська; Харківська; Запорізька; Полтавська.

Обстріл 10 вересня — звіти військових адміністрацій

Київська ОВА підтвердила, що область вночі потерпала від атаки "Шахедів" — про кількість не повідомили. Очільник ОВА Руслан Кравченко запевнив, що усі дрони збили, а уламки підпалили сухе листя та господарчу будівлю. Постраждалих немає, заявив посадовець.

Обстріл 10 вересня - Київська ОВА про нічний удар "Шахедів" Фото: Скриншот

Черкаська ОВА повідомила, що сили ППО збили 14 дронів, але є "кілька влучань", а також руйнування та займання від падіння уламків. Глава ОВА Ігор Табурець заявив, що зазнав пошкодження інфраструктурний об'єкт під Уманню та кілька приватних підприємств у Черкасах. Дістали поранення двоє людей. Також сталося займання сухого листя та трави: з ним впорались пожежники.

"Складна ніч для нашої Черкащини. Із численними ворожими атаками. Остаточні збитки будуть відомі згодом", — написав посадовець в Telegram.

На оприлюднених фото бачимо вибити шибки у кав'ярні та пошкодження багатоповерхового промислового приміщення. Інших деталей у ОВА поки що не додали.

Обстріл 10 вересня - пошкоджена кав'ярня Фото: Ігор Табурець Обстріл 10 вересня - пошкоджена промислова будівля Фото: Ігор Табурець

Дніпропетровська ОВА. Глава ОВА Сергій Лисак написав у Telegram, що над регіоном працювали сили ППО, які збили три дрони-камікадзе.

Миколаївська ОВА. Очільник ОВА Віталій Кім заявив про збиття чотирьох "Шахедів". Про наслідки падіння уламків посадовець не повідомляв.

Керівники інших дев'яти областей, які згадувались у звіті Повітряних сил, не повідомили деталей про збиття дронів та роботу протиповітряної оборони.

Зазначимо, КМВА та моніторингові канали в ніч на 10 вересня розповіли про атаку 10 груп російських безпілотників. БПЛА летіли з півдня у північно-західному напрямку, звертали у Вінницьку область і через Житомирську знов опинялись у Київській. Столична влада о 04:00 ранку підтвердила, що над містом працювали сили ППО. Також вибухало біля Білої Церкви та Умані, розповіли місцеві жителі.

Нагадуємо, 9 вересня енергетичний експерт Олександр Харченко назвав українські міста, в яких взимку може не бути світла по 16 годин.