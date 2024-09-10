10 груп "Шахедів" атакували Україну: вибухи пролунали у кількох областях, деталі

Російські дрони-камікадзе "Шахед" прямували у три області України — Київську, Полтавську та Черкаську, повідомили у Повітряних силах. При цьому вони пролетіли 20 міст, петляли та розвертались.

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В ніч на 10 вересня ЗС РФ запустили по Україні орієнтовно 24 дронів-камікадзе "Шахед". Безпілотники поділились на 10 груп, у кожній з яких було від одного до п'яти пристроїв. Під ударом опинились Київська та низка інших областей в центрі країни. Про деталі нічного обстрілу розповіли у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Перше повідомлення про пуск "Шахедів" ЗС РФ з'явилось у мережі о 0:26 10 вересня. Вказувалось, що вони стартували з окупованого Криму та рухаються на північ через Херсонщину та Миколаївщину. Орієнтовний курс — на північний захід, ідеться у дописі командування. Російські безпілотники перетнули кілька центральних областей (Вінницька, Кіровоградську) і дістались до Полтавської, Черкаської та Київської.

О 3:47 Повітряні сили написали про 10 груп дронів у небі над Україною. Більшість — сконцентрована на Полтавщині і Черкащині. Згадувалась також Буча в Київській області.

Про підсумки роботи сил протиповітряної оборони командування поки що не повідомило.

Обстріл 10 вересня — деталі

Деталі про нічний удар "Шахедами" в ніч на 10 вересня розповіли у військових адміністраціях та моніторингових Telegram-каналах. На момент публікації статті Повітряні сили не надали звіт щодо знищених ворожих цілей.

У моніторинговому каналі "Миколаївський Ваньок" протягом ночі розповідали про рух "Шахедів" у небі над Україною. Кількість БПЛА уточнювалась: о 0:29 ішлося про дев'ять пристроїв, о 2:20 — вже о 24, поділених на кілька груп. У каналі згадувались населені пункти, до яких наближались російські дрони: Конотоп, Шостка, Харків, Вознесенськ, Охтирка, Прилуки, Суми, Черкаси, Марганець, Полтава, Лебедин, Чернігів, Миргород, Вінниччина, Житомирщина, Буча, Черкаси, Умань, Біла Церква, Умань, Київ, Бориспіль.

Обстріл 10 вересня - скільки "Шахедів" зафіксували над Україною Фото: Скриншот

Київська міська військова адміністрація о 4:12 повідомила про БПЛА у небі над столицею та про роботу сил ППО. Крім того, у моніторингових каналах ішлося про спрацювання Сил оборони по "Шахедам" над Білою Церквою.

Зранку, о 7:29 10 вересня, у КМВА написали про нічну атаку дронів РФ. Вказано, що тривога у столиці тривала дві години, а "Шахеди" атакували з кількох боків та кількома групами. Сили ППО впорались з ворожими пристроями: згідно з попередніми даними, поранених та руйнувань немає, ідеться у дописі столичної влади.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табунець о 3:41 попередив про підвищену небезпеку від появи "Шахедів" над регіоном. Про наслідки відбиття атаки інформації не було. Очільники військових адміністрацій інших областей, які згадувались у дописах Повітряних сил, не повідомляли деталей нічного удару ЗС РФ.

Зазначимо, напередодні, 9 вересня, відбулась ще одна атака дронів-камікадзе на Україну. Ворог атакував Київ та Київську область, підтвердили у ОВА та КМВА. У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили шість безпілотників: усі збили засоби ППО.

Нагадуємо, 7 вересня у західному ЗМІ заявили, що РФ отримала від Ірану партію балістичних ракет, здатних летіти на відстань від 30 до 120 км. Після цього експерт-міжнародник Станіслав Желіховський назвав українські міста, які можуть потрапити під удар цих засобів ураження.