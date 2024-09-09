ЗС РФ вдарили "Шахедами" по Києву та області: чули стрілянину та вибухи, деталі

Група російських безпілотників "Шахед" вночі 9 вересня загрожували Київській, Черкаській та Полтавській областям. Працювали сили ППО, військові адміністрації поки що не писали про наслідки нічної атаки.

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В ніч на 9 вересня група дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ атакували Київ та Київську область. Посеред ночі жителі столиці чули стрілянину та роботу інших засобів протиповітряної оборони (ППО). Про деталі російського обстрілу написали у Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації.

Допис про атаку "Шахедів" з'явився у каналі ОВА о 0:38, через пів години після оголошення повітряної тривоги. Посадовці наголосили, що над Київською областю зафіксували російські дрони і почали працювати засоби ППО. Про наслідки удару РФ інформації поки що немає.

Кореспондент Фокусу повідомив, що було чутно роботу ППО над Києвом: вибухи та стрілянину.

Обстріл Києва 9 вересня — деталі

Повітряна тривога в Києві тривала близько години (з 0:33 по 1:38), тоді як у Київській області загроза тривала 2,5 години (з 0:08 по 3:40). Крім того, про можливість повітряної атаки ЗС РФ у той же час попереджали у Черкаській області.

Обстріл 9 вересня - тривога у Києві та області Фото: alert.in.ua

Згідно з даними моніторингового каналу "Миколаївський Ваньок", російські БПЛА атакували з північного сходу. Кілька груп зайшли, ймовірно, зі сходу, рухались вздовж адміністративних меж Чернігівської та Полтавської областей у західному напрямку, ідеться у низці повідомлень. Орієнтовна кількість засобів ураження — п'ять шт. з них чотири рухались на захід, а один розвернувся і попрямував у бік Миргорода. Наступні дописи "Ванька" — про появу дронів біля Василькова, Білої Церкви, Українки у Київській області та біля Канева у Черкаській області. Крім того, Миргород/Кременчук атакували дві ракети — балістична та авіаційна: працювали сили ППО, вказав представник сил опору.

Обстріл 9 вересня - деталі руху "Шахедів" Фото: Скриншот

У каналі Повітряних сил о 23 год. 8 вересня повідомили про заходження груп БПЛА РФ від кордонів Сумської та Харківської областей. Групи розділились: частина пішла на Київ, частина — розвернулась у бік Дніпра, ідеться у дописах повітряного командування.

На момент публікації статті голова Київської ОВА Руслан Кравченко та КМДА, голови Черкаської ОВА Ігор Табунець та Полтавської ОВА Філіп Пронін не повідомляли про наслідки обстрілу 9 вересня.

Зазначимо, 2 вересня під час російського обстрілу дрони пошкодили у Києві мечеть та Ісламський культурний центр у Києві, написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На фото з місця подій видно вибиті вікна, пошкоджені стіни та стелі: поранених не було.

Нагадуємо, 8 вересня народний депутат України Олексій Кучеренко розкритикував якість укриттів, збудованих навколо енергетичних об'єктів.