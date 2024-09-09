ВС РФ ударили "Шахедами" по Киеву и области: слышали стрельбу и взрывы, детали

Группа российских беспилотников "Шахед" ночью 9 сентября угрожали Киевской, Черкасской и Полтавской областям. Работали силы ПВО, военные администрации пока не писали о последствиях ночной атаки.

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В ночь на 9 сентября группа дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ атаковали Киев и Киевскую область. Посреди ночи жители столицы слышали стрельбу и работу других средств противовоздушной обороны (ПВО). О деталях российского обстрела написали в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

Сообщение об атаке "Шахедов" появилось в канале ОВА в 0:38, через полчаса после объявления воздушной тревоги. Чиновники отметили, что над Киевской областью зафиксировали российские дроны и начали работать средства ПВО. О последствиях удара РФ информации пока нет.

Корреспондент Фокуса сообщил, что была слышна работа ПВО над Киевом: взрывы и стрельба.

Обстрел Киева 9 сентября — детали

Воздушная тревога в Киеве длилась около часа (с 0:33 по 1:38), тогда как в Киевской области угроза продолжалась 2,5 часа (с 0:08 по 3:40). Кроме того, о возможности воздушной атаки ВС РФ в то же время предупреждали в Черкасской области.

Обстрел 9 сентября — тревога в Киеве и области Фото: alert.in.ua

Согласно данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", российские БПЛА атаковали с северо-востока. Несколько групп зашли, вероятно, с востока, двигались вдоль административных границ Черниговской и Полтавской областей в западном направлении, говорится в ряде сообщений. Ориентировочное количество средств поражения — пять шт., из них четыре двигались на запад, а один развернулся и направился в сторону Миргорода. Следующие сообщения "Ванька" — о появлении дронов возле Василькова, Белой Церкви, Украинки в Киевской области и возле Канева в Черкасской области. Кроме того, Миргород/Кременчуг атаковали две ракеты — баллистическая и авиационная: работали силы ПВО, указал представитель сил сопротивления.

Обстрел 9 сентября — детали движения "Шахедов" Фото: Скриншот

В канале Воздушных сил в 23 час. 8 сентября сообщили о заходе групп БПЛА РФ от границ Сумской и Харьковской областей. Группы разделились: часть пошла на Киев, часть — развернулась в сторону Днепра, говорится в сообщениях воздушного командования.

На момент публикации статьи глава Киевской ОГА Руслан Кравченко и КГГА, главы Черкасской ОГА Игорь Табунец и Полтавской ОГА Филипп Пронин не сообщали о последствиях обстрела 9 сентября.

Отметим, 2 сентября во время российского обстрела дроны повредили в Киеве мечеть и Исламский культурный центр в Киеве, написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. На фото с места событий видно выбитые окна, поврежденные стены и потолки: раненых не было.

Напоминаем, 8 сентября народный депутат Украины Алексей Кучеренко раскритиковал качество укрытий, построенных вокруг энергетических объектов.