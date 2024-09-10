10 групп "Шахедов" атаковали Украину: взрывы прогремели в нескольких областях, детали

Российские дроны-камикадзе "Шахед" направлялись в три области Украины — Киевскую, Полтавскую и Черкасскую, сообщили в Воздушных силах. При этом они пролетели 20 городов, петляли и разворачивались.

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В ночь на 10 сентября ВС РФ запустили по Украине ориентировочно 24 дронов-камикадзе "Шахед". Беспилотники разделились на 10 групп, в каждой из которых было от одного до пяти устройств. Под ударом оказались Киевская и ряд других областей в центре страны. О деталях ночного обстрела рассказали в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Первое сообщение о пуске "Шахедов" ВС РФ появилось в сети в 0:26 10 сентября. Указывалось, что они стартовали из оккупированного Крыма и движутся на север через Херсонскую и Николаевскую области. Ориентировочный курс — на северо-запад, говорится в заметке командования. Российские беспилотники пересекли несколько центральных областей (Винницкую, Кировоградскую) и добрались до Полтавской, Черкасской и Киевской.

В 3:47 Воздушные силы написали о 10 группах дронов в небе над Украиной. Большинство — сконцентрировано на Полтавщине и Черкасщине. Упоминалась также Буча в Киевской области.

Об итогах работы сил противовоздушной обороны командование пока не сообщило.

Обстрел 10 сентября — детали

Детали о ночном ударе "Шахедами" в ночь на 10 сентября рассказали в военных администрациях и мониторинговых Telegram-каналах. На момент публикации статьи Воздушные силы не предоставили отчет по уничтоженным вражеским целям.

В мониторинговом канале "Николаевский Ванек" в течение ночи рассказывали о движении "Шахедов" в небе над Украиной. Количество БПЛА уточнялось: в 0:29 речь шла о девяти устройствах, в 2:20 — уже о 24, разделенных на несколько групп. В канале упоминались населенные пункты, к которым приближались российские дроны: Конотоп, Шостка, Харьков, Вознесенск, Ахтырка, Прилуки, Сумы, Черкассы, Марганец, Полтава, Лебедин, Чернигов, Миргород, Винницкая область, Житомирская область, Буча, Черкассы, Умань, Белая Церковь, Умань, Киев, Борисполь.

Обстрел 10 сентября — сколько "Шахедов" зафиксировали над Украиной Фото: Скриншот

Киевская городская военная администрация в 4:12 сообщила о БПЛА в небе над столицей и о работе сил ПВО. Кроме того, в мониторинговых каналах говорилось о срабатывании Сил обороны по "Шахедам" над Белой Церковью.

Утром, в 7:29 10 сентября, в КГВА написали о ночной атаке дронов РФ. Указано, что тревога в столице длилась два часа, а "Шахеды" атаковали с нескольких сторон и несколькими группами. Силы ПВО справились с вражескими устройствами: согласно предварительным данным, раненых и разрушений нет, говорится в заметке столичных властей.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табунец в 3:41 предупредил о повышенной опасности от появления "Шахедов" над регионом. О последствиях отражения атаки информации не было. Руководители военных администраций других областей, которые упоминались в сообщениях Воздушных сил, не сообщали деталей ночного удара ВС РФ.

Отметим, накануне, 9 сентября, состоялась еще одна атака дронов-камикадзе на Украину. Враг атаковал Киев и Киевскую область, подтвердили в ОВА и КМВА. В Воздушных силах сообщили, что россияне запустили шесть беспилотников: все сбили средства ПВО.

Напоминаем, 7 сентября в западном СМИ заявили, что РФ получила от Ирана партию баллистических ракет, способных лететь на расстояние от 30 до 120 км. После этого эксперт-международник Станислав Желиховский назвал украинские города, которые могут попасть под удар этих средств поражения.