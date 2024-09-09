Иран передал России баллистические ракеты: эксперт назвал города, которые могут пострадать от Fath-360 (видео)

Максимальная дальность полета этого типа ракет до 120 км. Вес боеголовки составляет 150 кг. По мнению Станислава Желиховского, несмотря на небольшую дальность эти баллистические ракеты могут нанести значительный ущерб инфраструктуре Украины.

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Появление иранских ракет на вооружении российской армии может значительно повлиять на ход боевых действий и представляет угрозу для приграничных областей Украины. Об этом заявил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире "Киев24" в понедельник, 9 сентября.

"Могут пострадать приграничные регионы, ведь этот тип ракет Fath-360 может представлять угрозу для украинских позиций в таких городах как Харьков и Сумы", — сказал он.

Эти ракеты имеют дальность полета до 120 км и боеголовку весом 150 кг.

"Да, это не слишком дальнобойное оружие, но все равно оно смертоносное и может нанести немало вреда инфраструктуре Украины и, конечно, это может привести к трагическим случаям среди украинских граждан. Это следует понимать", — подчеркнул Желиховский.

9 сентября Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияра Амузегара. Ему высказано предупреждение в связи с сообщениями о возможных поставках баллистических ракет Российской Федерации.

"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", — отметили в МИД.

Напомним, 8 сентября член комитета по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшайеш Ардестани подтвердил, что Тегеран предоставил Москве около 200 баллистических ракет малой дальности. В ответ Иран Тегеран импортирует из России сою и пшеницу, а также "обходит санкции через партнерство с Россией".

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк в комментарии Financial Times отметил, что "иранские ракеты отправят уничтожать украинскую энергетическую систему, скорее всего, в городах и поселках".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о передаче Ираном России баллистических ракет. Он отметил, что подобная информация не всегда соответствует действительности, но сказал, что Россия с Ираном "развивает диалог в самых чувствительных сферах и будет продолжать это делать".