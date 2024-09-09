Поставки иранских ракет Ababil и Fath 360: что Тегеран получит от сотрудничества с Москвой

По словам журналистов, РФ теперь будет больше атаковать Украину дальнобойными "Искандерами". Но то, что Иран получит от сделки с Кремлем, представляется еще более тревожным.

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Многочисленные сообщения указывают на то, что в Россию из Ирана уже поставили до 200 баллистических ракет малой дальности. Официальные лица США называют такой поворот событий резкой эскалацией войны в Украине. Об этом пишет Sky News.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Иран остается важным партнером для РФ, что двусторонние торгово-экономические отношения развиваются, в т.ч. и в самых чувствительных областях. Вместе с тем он уточнил, что не всякий раз "подобного рода информация соответствует действительности".

Сообщалось, что контракт на иранские баллистические ракеты Ababil и Fath-360 подписали в декабре прошлого года — явный признак все более тесного военного сотрудничества между Ираном и РФ.

В тактическом отношении иранские ракеты позволят России усилить атаки по всей Украине, а ограниченные запасы собственных ракет большой дальности "Искандер" теперь смогут сосредоточить на целях в глубине Украины.

В соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран не мог экспортировать баллистические ракеты, но когда эта санкция истекла в октябре прошлого года, РФ немедленно начала переговоры по устранению военного дефицита.

Иранские баллистические ракеты представляют собой более сложную цель для систем ПВО, чем "шахеды". В основном из-за гиперзвуковой скорости. Факты свидетельствуют о том, что их можно перехватить, но, вероятно, только высококлассными западными ракетами ПВО, а они дороги и относительно дефицитны.

Более тревожным в долгосрочной перспективе представляется то, что Иран получает от этой сделки. В дополнение к свободно конвертируемой валюте, Россия также должна предоставить Ирану технологии и экспертную поддержку для развивающейся иранской программы по созданию ядерного оружия. Все это — в нарушение текущих западных санкций.

Напомним, что британская разведка опубликовала спутниковые снимки ударов по аэродрому под Волгоградом: 4 ангара для самолетов уничтожены, 3 повреждены.

Также сообщалось, что эксперты выясняли особенности загадочного боеприпаса под крылом украинского Су-24.