4 ангара уничтожены, 3 повреждены: разведка публикует спутниковые снимки удара под Волгоградом (фото)

По данным британской разведки, беспилотники атаковали аэродром "Мариновка" Волгоградской области РФ. Спутниковые снимки NASA показали три очага возгорания.

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Удар украинских беспилотников по авиабазе Мариновка Волгоградской области РФ 22 августа 2024 года привел к значительным разрушениям инфраструктуры и оборудования. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в соцсети X.

Отмечается, что итог атаки 22 августа следующий:

уничтожены четыре самолетные ангара;

еще три ангара повреждены;

уничтожен обтекатель антенны;

разрушены здания и складские постройки.

Последствия удара по авиабазе в Мариновке Волгоградской области

Последствия удара по авиабазе в Мариновке Волгоградской области Фото: Минобороны Великобритании

Последствия удара по авиабазе в Мариновке Волгоградской области

Украинский удар по российским авиабазам

Ночью 22 августа беспилотники атаковали аэродром "Мариновка" Волгоградской области РФ. На спутниковых снимках NASA видны три очага возгорания на территории военной авиабазы.

Из открытых источников известно, что на территории авиакомплекса размещались самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи и, возможно, истребители Су-34.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ получат из Португалии партию вертолетов Ка-32 с задержкой в два года. Сообщается, что одной из причин срыва поставок могли стать кабинетные перестановки в Лиссабоне. Как бы там ни было, формальности относительно передачи техники Киеву уже улажены.

Ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что новые дроны ВСУ могут наносить удары по военным объектам РФ на расстоянии до 2 тыс. км.