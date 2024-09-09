4 ангари знищено, 3 пошкоджено: розвідка публікує супутникові знімки удару під Волгоградом (фото)

За даними британської розвідки, безпілотники атакували аеродром "Маринівка" Волгоградської області РФ. Супутникові знімки NASA показали три осередки загоряння.

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Удар українських безпілотників по авіабазі Маринівка Волгоградської області РФ 22 серпня 2024 року призвів до значних руйнувань інфраструктури та обладнання. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в соцмережі X.

Зазначається, що підсумок атаки 22 серпня наступний:

знищено чотири ангари для літаків;

ще три ангари пошкоджено;

знищено обтічник антени;

зруйновано будівлі та складські споруди.

Наслідки удару по авіабазі в Маринівці Волгоградської області

Наслідки удару по авіабазі в Маринівці Волгоградської області Фото: Міноборони Великобританії

Наслідки удару по авіабазі в Маринівці Волгоградської області

Український удар по російських авіабазах

Уночі 22 серпня безпілотники атакували аеродром "Маринівка" Волгоградської області РФ. На супутникових знімках NASA видно три осередки загоряння на території військової авіабази.

З відкритих джерел відомо, що на території авіакомплексу розміщувалися літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрильї та, можливо, винищувачі Су-34.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ отримають з Португалії партію гелікоптерів Ка-32 із затримкою у два роки. Повідомляється, що однією з причин зриву постачання могли стати кабінетні перестановки в Лісабоні. Хай там як, формальності щодо передачі техніки Києву вже залагоджено.

Раніше повідомлялося, що глава ГУР Кирило Буданов заявив, що нові дрони ЗСУ можуть завдавати ударів по військових об'єктах РФ на відстані до 2 тис. км.