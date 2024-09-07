Нові дрони Сил оборони можуть бити по військових об'єктах РФ на відстань до 1800 км, — Буданов

Майже 80 російських авіабаз опиняються під ударом українського дрона з дальністю майже 2 тис. км. Крім того, пристрій зможе підривати російську інфраструктуру та об'єкти, які застосовуються для війни, заявив голова ГУР Кирило Буданов.

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Росія втратить літаки та інфраструктуру на військових аеродромах, які перебувають у межах досяжності українських дронів. Найдальша відстань, якої вони можуть досягнути — 1800 км. Про досягнення у сфері БПЛА голова ГУР Міноборони Кирило Буданов написав на сторінці Facebook.

6 вересня Буданов опублікував привітання до Дня військової розвідки. Спершу він нагадав, як морські дрони, розроблені фахівцями цієї установи, відігнали Чорноморський флот РФ з місць базувань в Криму. Завдяки серії операції протягом двох років війни вони примусили РФ "покинути морські рубежі, які вони давно вважали своїми". Тим часом розвідка підготувала нові засоби ураження. Зі слів голови ГУР, створено дрони, які здатні летіти на відстань до 1 800 км.

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"Вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км", — заявив офіцер.

Після цього розвідник пояснив, що під ударом новітнього українського безпілотника опиняться військові аеродроми РФ, з яких запускають ракети і бомби, та інша інфраструктура, яка дає можливість продовжувати війну.

Удари по РФ - Буданов про далекобійний дрон на 1800 км Фото: Скриншот

Удари по РФ — влучання по аеродромах

Зазначимо, Фокус досліджував питання військових аеродромів РФ, з яких росіяни б'ють по українцях. На онлайн-карті бойових дій DeepState позначено близько 30-40 авіабаз, з яких злітає авіація з ракетами та бомбами. При цьому рахувались лише об'єкти, які перебувають у межах досяжності ракет ATACMS та Storm Shadow — до 300 км. Цей радіус ураження розширюється до 1 800 км, про які згадав Буданов. Тоді кількість можливих цілей зростає майже удвічі — до 75-80 шт., свідчить інфографіка, створена порталом "Слово і діло" на основі відкритих даних.

Удари по РФ - які військові аеродроми розташовані на відстані до 300 км Фото: DeepState Удари по РФ - які військові аеродроми розташовані на відстані до 1800 км Фото: Слово і діло

Наголосимо, партнери третій рік поспіль забороняють Україні бити західною зброєю по військових цілях на російській території. Про це вкотре згадав президент Володимир Зеленський під час виступів у вересні 2024 року під час засідання "Рамштайн-24". 24 серпня очільник держави розповів про новий засіб ураження, створений для ЗСУ. Зі слів президента, ідеться про ракету-дрон "Паляниця", яка буде бити по аеродромах РФ, звідки запускаються КАБи. Після цього він розповів про випробування ще одного виду зброї — балістичної ракети, створеною українським ВПК.

Нагадуємо, 7 вересня видання The Times повідомило тип та кількість іранських балістичних ракет, які Тегеран передав Москві.