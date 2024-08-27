Україна вперше випробувала першу вітчизняну балістичну ракету, — Зеленський

За словами президента, відомості про запуск нового дітища українського ОПК тримаються в секреті. Але перше випробування української ракети було позитивним.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна провела перший успішний запуск балістичної ракети власного виробництва, а також продовжує розвивати власну військово-промислову базу. Про це йшлося на пресконференції, що транслювалася на YouTube-каналі Freedom.

Відзначаючи розробки українського ОПК, він сказав, що поки ще рано про це говорити, але "було випробування — позитивно — першої балістичної української ракети".

"Я з цим вітаю наш ОПК", — додав він.

Зеленський також уточнив, що подробиці поки тримають у секреті, але поділитися новиною вирішив для того, щоб громадськість могла оцінити "наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах".

Глава держави також згадав про ракету-БПЛА під назвою "Паляниця" і також уточнив, що йдеться про серйозні речі.

Нагадаємо, що минулими вихідними вперше офіційно представили ракету-дрон "Паляниця". Інформація про нову розробку з'явилися в соцмережах президента Зеленського. Він уточнив, що завдання, покладене на цю ракету, — зупиняти атаки на українські міста КАБами. Виконуватися таке завдання має за допомогою ударів по носіях російських авіаційних бомб на військових аеродромах.

Також повідомлялося, що Варшаві не потрібна згода НАТО, щоб збивати російські повітряні цілі над Україною. Таку заяву зробив колишній міністр оборони Польщі.