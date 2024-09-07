Новые дроны Сил обороны могут бить по военным объектам РФ на расстояние до 1800 км, — Буданов

Почти 80 российских авиабаз оказываются под ударом украинского дрона с дальностью почти 2 тыс. км. Кроме того, устройство сможет взрывать российскую инфраструктуру и объекты, которые применяются для войны, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

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Россия потеряет самолеты и инфраструктуру на военных аэродромах, которые находятся в пределах досягаемости украинских дронов. Самое дальнее расстояние, которого они могут достичь — 1800 км. О достижениях в сфере БПЛА глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов написал на странице Facebook.

6 сентября Буданов опубликовал поздравление ко Дню военной разведки. Сперва он напомнил, как морские дроны, разработанные специалистами этого учреждения, отогнали Черноморский флот РФ с мест базирования в Крыму. Благодаря серии операции в течение двух лет войны они заставили РФ "покинуть морские рубежи, которые они давно считали своими". Тем временем разведка подготовила новые средства поражения. По словам главы ГУР, созданы дроны, которые способны лететь на расстояние до 1 800 км.

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"Уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км", — заявил офицер.

После этого разведчик объяснил, что под ударом новейшего украинского беспилотника окажутся военные аэродромы РФ, с которых запускают ракеты и бомбы, и другая инфраструктура, которая дает возможность продолжать войну.

Удары по РФ — Буданов о дальнобойном дроне на 1800 км Фото: Скриншот

Удары по РФ — попадание по аэродромам

Отметим, Фокус исследовал вопрос военных аэродромов РФ, с которых россияне бьют по украинцам. На онлайн-карте боевых действий DeepState обозначено около 30-40 авиабаз, с которых взлетает авиация с ракетами и бомбами. При этом считались только объекты, которые находятся в пределах досягаемости ракет ATACMS и Storm Shadow — до 300 км. Этот радиус поражения расширяется до 1 800 км, о которых упомянул Буданов. Тогда количество возможных целей возрастает почти вдвое — до 75-80 шт., свидетельствует инфографика, созданная порталом "Слово и дело" на основе открытых данных.

Удары по РФ — какие военные аэродромы расположены на расстоянии до 300 км Фото: DeepState Удары по РФ — какие военные аэродромы расположены на расстоянии до 1800 км Фото: Слово і діло

Отметим, партнеры третий год подряд запрещают Украине бить западным оружием по военным целям на российской территории. Об этом в очередной раз вспомнил президент Владимир Зеленский во время выступлений в сентябре 2024 года во время заседания "Рамштайн-24". 24 августа глава государства рассказал о новом средстве поражения, созданном для ВСУ. По словам президента, речь идет о ракете-дроне "Паляница", которая будет бить по аэродромам РФ, откуда запускаются КАБы. После этого он рассказал об испытаниях еще одного вида оружия — баллистической ракеты, созданной украинским ВПК.

Напоминаем, 7 сентября издание The Times сообщило тип и количество иранских баллистических ракет, которые Тегеран передал Москве.