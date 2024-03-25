В України 15 видів далекобійних дронів для атак по російських НПЗ, — Forbes (фото)

За словами журналістів, удари по НПЗ покликані підірвати фінансування та ускладнити військову логістику у РФ, посіяти невдоволення серед російських громадян.

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Україна все частіше атакує далекобійними дронами стратегічні об'єкти на території Росії. За інформацією Forbes, українські військові використовують цілих 15 видів безпілотників, щоб доповнити атаки крилатими ракетами та підвищити ефективність рейдів.

У ніч на суботу, 23 березня, українські дрони завдали удару по нафтопереробному комплексу в Самарській області — пожежа тривала до ранку. Це була одна з недавніх атак у межах рейдів українських дронів на російські НПЗ. Самара розташована більш ніж за 800 км від лінії фронту.

Українські дрони

Серед іншого Україна застосовує такі БПЛА:

Дрон "Стриж" Фото: З відкритих джерел

Уламки дрона "Бобер"

Дрон "Бобер"

За рік рейдів на нафтопереробні заводи та нафтобази в західній частині РФ українські дрони скоротили потужності російських НПЗ приблизно на 12%. Це має непрямий вплив на ціни на бензин у РФ. Цього місяця ціни підскочили до піврічного максимуму. У спробі зберегти внутрішні постачання перед літнім туристичним сезоном Москва знову заборонила експорт бензину.

Удари по НПЗ, за задумом Києва, покликані підірвати фінансування й ускладнити військову логістику у РФ, посіяти невдоволення серед російських громадян. Водночас така кампанія ударів за допомогою дронів не стане вирішальною.

Banshee

"Це точкові удари", — заявив "УП" експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, це впливає на логістику, але істотно не позначається на загальному річному обсязі перероблення.

Дрон "Морок"

Можливо, більш важливим для українських сил видаються рейди дронів, у яких беруть участь 15 типів БПЛА українського виробництва. За словами військово-морського аналітика Х.І. Саттона, Кремлю, можливо, доведеться відвести системи ППО з лінії фронту і передислокувати навколо нафтової інфраструктури.

Судячи з усього, намагаючись посилити протиповітряну оборону, Москва нещодавно відклала — з 2024 на 2026 рік — експорт двох батарей ЗРК С-400 в Індію. За даними Міноборони Великої Британії, вже розробляються плани розміщення ЗРК "Панцир" навколо енергетичних об'єктів.

У РФ повідомлялося про атаки кількома дронами, які були показані публіці, але про їхні назви не повідомлялося

Дрон "Горгона"

Ще один невідомий дрон

Дрон AQ-400 Уламки дрона

У спробі посилити захист нафтопереробних заводів, російські авіабази, порти, штаби та інші військові об'єкти можуть виявитися менш захищеними.

Нагадаємо, що Буданов розповів про нові морські дрони росіян.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що морський бій проти агресора вестимуть 35 нових дронів. Унікальні операції відбудуться і в тилу, а метою їх буде знищення живої сили та військових об'єктів.