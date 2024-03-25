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Діджитал Російсько-українська війна Удари по військових об'єктах в РФ

В України 15 видів далекобійних дронів для атак по російських НПЗ, — Forbes (фото)

Дрон "Стриж"
Фото: Скрін відео | Удар по НПЗ у Самарі

За словами журналістів, удари по НПЗ покликані підірвати фінансування та ускладнити військову логістику у РФ, посіяти невдоволення серед російських громадян.

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Україна все частіше атакує далекобійними дронами стратегічні об'єкти на території Росії. За інформацією Forbes, українські військові використовують цілих 15 видів безпілотників, щоб доповнити атаки крилатими ракетами та підвищити ефективність рейдів.

У ніч на суботу, 23 березня, українські дрони завдали удару по нафтопереробному комплексу в Самарській області — пожежа тривала до ранку. Це була одна з недавніх атак у межах рейдів українських дронів на російські НПЗ. Самара розташована більш ніж за 800 км від лінії фронту.

Українські дрони Fullscreen
Українські дрони

Серед іншого Україна застосовує такі БПЛА:

Дрон "Стриж" Fullscreen
Дрон "Стриж"
Фото: З відкритих джерел
Бобер дрон Fullscreen
Уламки дрона "Бобер"
Дрон "Бобер" Fullscreen
Дрон "Бобер"

За рік рейдів на нафтопереробні заводи та нафтобази в західній частині РФ українські дрони скоротили потужності російських НПЗ приблизно на 12%. Це має непрямий вплив на ціни на бензин у РФ. Цього місяця ціни підскочили до піврічного максимуму. У спробі зберегти внутрішні постачання перед літнім туристичним сезоном Москва знову заборонила експорт бензину.

Удари по НПЗ, за задумом Києва, покликані підірвати фінансування й ускладнити військову логістику у РФ, посіяти невдоволення серед російських громадян. Водночас така кампанія ударів за допомогою дронів не стане вирішальною.

Уж-25 Fullscreen
"Уж-25"
Уж-22 Fullscreen
"Уж-22"
Banshee Fullscreen
Banshee

"Це точкові удари", — заявив "УП" експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, це впливає на логістику, але істотно не позначається на загальному річному обсязі перероблення.

Морок Fullscreen
Дрон "Морок"
Ту-143/141 Fullscreen
Ту-143/141

Можливо, більш важливим для українських сил видаються рейди дронів, у яких беруть участь 15 типів БПЛА українського виробництва. За словами військово-морського аналітика Х.І. Саттона, Кремлю, можливо, доведеться відвести системи ППО з лінії фронту і передислокувати навколо нафтової інфраструктури.

Судячи з усього, намагаючись посилити протиповітряну оборону, Москва нещодавно відклала — з 2024 на 2026 рік — експорт двох батарей ЗРК С-400 в Індію. За даними Міноборони Великої Британії, вже розробляються плани розміщення ЗРК "Панцир" навколо енергетичних об'єктів.

Невідомий дрон Fullscreen
У РФ повідомлялося про атаки кількома дронами, які були показані публіці, але про їхні назви не повідомлялося
Дрон "Горгона" Fullscreen
Дрон "Горгона"
Ще один невідомий дрон Fullscreen
Ще один невідомий дрон
Дрон AQ-400 Fullscreen
Дрон AQ-400
Уламки дрона Fullscreen
Уламки дрона

У спробі посилити захист нафтопереробних заводів, російські авіабази, порти, штаби та інші військові об'єкти можуть виявитися менш захищеними.

Нагадаємо, що Буданов розповів про нові морські дрони росіян.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що морський бій проти агресора вестимуть 35 нових дронів. Унікальні операції відбудуться і в тилу, а метою їх буде знищення живої сили та військових об'єктів.