Британський дрон Banshee знайшли біля окупованого Новоазовська: що про нього відомо

Великобританія пообіцяла передати безпілотники Україні ще в травні 2023 року, але офіційної заяви про отримання ще не було.

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З’явилися перші підтвердження використання Україною реактивних дронів Banshee Jet 80+ від виробника QinetiQ для дальніх ударів по російських окупантах. Про це повідомляє видання Clash Report у соціальній мережі X (колишній Twitter).

За повідомленнями з РФ, дрон, дуже схожий на Banshee Jet 80+, окупанти знайшли за 90 км від лінії фронту, в окупованому місті Новоазовську, недалеко від кордону з Росією. Як стверджує сайт Defense Express, це відповідає можливій дальності безпілотника, операційна дальність дії якого встановлена в межі понад 100 км, а згідно із заявами посадовців, дальність може становити до 200 км. Фото й відео свідчать, що БПЛА під час падіння отримав лише незначні пошкодження.

Дрон Banshee біля Новоазовська Фото: Telegram

Час у польоті дрона Banshee Jet 80+ із реактивним авіаційним двигуном може складати понад 45 хвилин у діапазоні швидкості від 180 км/год до 720 км/год на висоті до 9144 м. Простий розрахунок показує, що й 200 км для безпілотника не межа.

Знайдений дрон Banshee Jet 80+

Дрон має комбіновану систему управління QinetiQ. Система авіоніки включає тривісну інерціальну систему з корекцією за супутниковим сигналом і цифровим автопілотом. На борту є засоби цифрової телеметрії, наявна автономна навігація маршрутом. БПЛА здатний на контрольований політ у морі на мінімальній висоті 5 м завдяки інтегрованому радіовисотоміру.

Цікаво, що оригінальна модель Banshee Jet 80+ — лише БПЛА-мішень для тренувань ППО та льотчиків. Імовірно, дрон зазнав модифікацій у вигляді додавання бойової частини, через що деякі його характеристики теж змінилися. За словами росіян, модифікований безпілотник має бойову частину вагою 7 кг.

Дрон Banshee біля Новоазовська Фото: Telegram

Номер "35" на безпілотнику може свідчити про перші постачання, оскільки раніше Британія казала про сотні безпілотників. Про намір Великої Британії передати далекобійні дрони-камікадзе було офіційно оголошено в травні 2023 року, але якісь конкретні деталі не обговорювалися. Було відомо, що британці обирали найкращий далекобійний ударний дрон для України з урахуванням реальних бойових потреб і можливості кількісного забезпечення.

Далекобійні дрони камікадзе Британія мала надати Україні найближчими місяцями після оголошення про це в травні 2023 року. Проте надалі не було чути ані про постачання, ані про розробки.