Україна отримає бойові дрони ScanEagle, Puma та Banshee Jet 80: як вони допоможуть ЗСУ (відео)

Американські та британські безпілотники допоможуть ЗСУ першими фіксувати супротивника та знищувати точними ударами як вдень, так і вночі.

У межах нового пакету військової допомоги на суму $3 млрд США відправлять Україні невеликі бойові дрони Puma та ScanEagle. Про це повідомляє ABC News, посилаючись на чинних американських чиновників.

За їхніми словами, влада США оголосить про нову партію військової допомоги 24 серпня, коли Україна святкує День Незалежності й уже 6 місяців протистоїть Росії. Пакет враховує навчання військовослужбовців поводженню з технікою і має забезпечити українців ресурсами на кілька років. Гроші витратять на різне озброєння, зокрема на закупівлю бойових дронів трьох типів: ScanEagle, Puma та, вперше, Vampire.

БПЛА ScanEagle: швидкий і пильний

Раніше вже писали про те, що США можуть уперше відправити в Україну дрони ScanEagle за $19 млн. БПЛА може цілодобово вести розвідку завдяки передовому устаткуванню для зйомки та зв'язку. За словами розробників, апарат простий в обслуговуванні та витримує найсуворіші погодні умови.

Основні характеристики ScanEagle

максимальна злітна вага: 26,5 кг;

максимальна вага корисного навантаження: 5 кг;

потужність корисного навантаження: до 150 Вт;

довжина: 1,71 м;

розмах крила: 3,1 м;

час польоту: 18 год;

стеля висоти: 5 950 м;

максимальна швидкість: 148 км/год.

RQ-20 Puma: маленький і надійний дрон

Малий розвідувальний дрон RQ-20 Puma розроблений компанією AeroVironment та поставляється армії США з 2008 року. У квітні американська влада вперше зобов'язалася поставити Україні моделі Puma 3 AE, які мають додатковий відсік під корисне навантаження. Він може запускатися з рук, транспортних засобів або за допомогою катапульти, призначений для ведення розвідки вдень і вночі, а також коригування вогню. Для цього БПЛА оснащений електрооптичною камерою з 50-кратним зумом, датчиком освітлення і лазерним покажчиком, уся інформація передається надійним захищеним каналом.

Основні характеристики RQ-20 Puma

розмах крила: 2,8 м;

вага: 6,1 кг;

швидкість: 83 км/год;

крейсерська швидкість: 37 км/год;

стеля: 150 м;

радіус дії: 15 км;

тип двигуна: електричний;

довжина: 1,4 м;

тривалість польоту: 3,3 год.

Vampire: що відомо про британську програму

Як пише портал Janes, у межах проєкту Vampire Велика Британія тестує розвідувальні безпілотники з нерухомим крилом, які можна було б запускати з кораблів. Командування ВМФ повідомило, що оснастить Королівський флот чотирма сучасними БПЛА з наземними станціями. Одним із кандидатів є реактивний безпілотник Banshee Jet 80+ від QinetiQ, який випробували у вересні 2021 року та продовжили випробовувати минулого липня.

Основні характеристики Banshee Jet 80+

розмах крила: 2,5 м;

швидкість: до 720 км/год;

стеля: 9 144 м;

мінімальна висота: 5 м;

тривалість польоту: до 45 хв.;

тип двигуна: газо-турбінний;

довжина: 2,85-2,95 м.

Напередодні Пентагон показав відправлення нової партії озброєння в Україну. Контейнери з озброєнням і боєприпасами цілодобово завантажують у літаки на базі МакГуайр-Дікс-Лейкхерст у Нью-Джерсі.

Повідомляли про те, що США мають намір оснастити свою армію зброєю проти дронів. На закупівлі витратять $78 млн, а на дослідження $668 млн.