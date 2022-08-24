Оружие против дронов станет незаменимым и востребованным в будущих войнах

Опыт войны в Украине показал, что армии передовых стран должны пересмотреть свои планы борьбы с беспилотниками.

Интенсивное использование Россией широкого спектра беспилотников против Украины заставило армию США пересмотреть свой план борьбы с БПЛА. Об этом сообщает издание defenseone.com.

По словам генерал-майора Шона А. Гейни, руководителя Объединенного офиса C-UAS, во многом современная стратегия выстраивается на опыте, полученном американскими военными в Ираке и Афганистане. В этих войнах Соединенные Штаты могли развертывать крупные боевые дроны и БПЛА, практически в любом месте, в то время как такие противники, как ИГИЛ, только начинали использовать маленькие беспилотники для сброса небольших боеприпасов. Полученный опыт стал основой для плана борьбы армии США с малыми БПЛА, который был опубликован в январе 2021 года.

"То, что мы наблюдаем в Украине, — сказал Гейни, — это масштабирование применения малых дронов, когда задействуются пары, тройки и даже целые рои беспилотников, способных вести разведку, наблюдение и рекогносцировку, чтобы сделать использование других систем более эффективным. Это действительно показывает важность масштабного противодействия БПЛА".

В материале сообщается, что в планах военного ведомства Соединенных Штатов — оснащение как минимум 2-х дивизий новым оружием против беспилотников. Вооружение должно поступить в распоряжении военнослужащих к 30 сентября 2022 года. Министерство обороны планирует потратить 668 миллионов долларов на исследования новых технологий борьбы с дронами и 78 миллионов долларов на закупку новых технологий на следующий финансовый год (начиная с сентября и заканчивая октябрем 2023 года).

"Таким образом, мы не пострадаем от атаки БПЛА и сможем защищаться", — подчеркнул Гейни.

Под оружием против дронов подразумеваются различные устройства, например, БПЛА-охотники, лазерные и микроволновые пушки. Известно, что в Минобороны планируют поэкспериментировать с другими видами вооружения уже в следующем месяце. Об этом сообщил генерал-майор Гейни. По его словам, необходимо протестировать новое программное обеспечение для системы FAAD C2 (FAAD C2 — система управления армейской противовоздушной обороной на ближней и очень малой дальности, используется подразделениями ПВО армии США, — ред.), чтобы лучше координировать обнаружение и нанесение ударов, сказал военный.

"Россия сделала большие и малые беспилотники ключевым элементом своей кампании против Украины, но война также показала, что дроны в руках плохо обученных или плохо мотивированных людей могут стать помехой. Например, сбитые российские БПЛА помогли ВСУ получить разведданные, например, когда украинцы смогли узнать о местоположении российской базы, изучив из кадры, хранившиеся в карте памяти захваченного беспилотника", — говорится в статье.

По словам Сэма Бендетта, старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности и советника CNA Corporation, российские каналы Telegram, поддерживающие войну, пестрят советами, адресованными операторам беспилотников.

"Не запускайте БПЛА с (военных) блокпостов или даже рядом с ними", — говорится в одном из постов. — "Сверху многое будет видно, если дрон потеряется или будет перехвачен радиоканал видео/телеметрии".

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