Зброя проти дронів стане незамінною і потрібною в майбутніх війнах

Досвід війни в Україні показав, що армії передових країн мають переглянути свої плани боротьби з безпілотниками.

Інтенсивне використання Росією широкого спектра безпілотників проти України змусило армію США переглянути план боротьби з БПЛА. Про це повідомляє видання defenseone.com.

За словами генерал-майора Шона А. Гейні, керівника Об'єднаного офісу C-UAS, багато в чому сучасна стратегія вибудовується на досвіді, отриманому американськими військовими в Іраку та Афганістані. У цих війнах Сполучені Штати могли розгортати великі бойові дрони та БПЛА, практично в будь-якому місці, тоді як такі супротивники, як ІДІЛ, тільки починали використовувати маленькі безпілотники для скидання невеликих боєприпасів. Набутий досвід став основою для плану боротьби армії США з малими БПЛА, опублікованого у січні 2021 року.

"Те, що ми спостерігаємо в Україні, — сказав Гейні, — це масштабування застосування малих дронів, коли задіяні пари, трійки і навіть цілі рої безпілотників, здатних вести розвідку, спостереження та рекогносцирування, щоб зробити використання інших систем ефективнішим. Це дійсно показує важливість масштабної протидії БПЛА”.

У матеріалі повідомляється, що у планах військового відомства Сполучених Штатів — оснащення щонайменше двох дивізій новою зброєю проти безпілотників. Озброєння має надійти у розпорядженні військовослужбовців до 30 вересня 2022 року. Міністерство оборони планує витратити 668 мільйонів доларів на дослідження нових технологій боротьби з дронами та 78 мільйонів доларів на закупівлю нових технологій на наступний фінансовий рік (починаючи з вересня та закінчуючи жовтнем 2023 року).

"Так ми не постраждаємо від атаки БПЛА і зможемо захищатися", — наголосив Гейні.

Під зброєю проти дронів маються на увазі різні пристрої, наприклад, БПЛА-мисливці, лазерні та мікрохвильові гармати. Відомо, що у Міноборони планують поекспериментувати з іншими видами озброєння вже наступного місяця. Про це повідомив генерал-майор Гейні. За його словами, необхідно протестувати нове програмне забезпечення для системи FAAD C2 (FAAD C2 — система управління армійською протиповітряною обороною на ближній і дуже малій дальності, використовується підрозділами ППО армії США, — ред.), щоб краще координувати виявлення та завдання ударів, сказав військовий.

"Росія зробила великі та малі безпілотники ключовим елементом своєї кампанії проти України, але війна також показала, що дрони в руках погано навчених чи погано мотивованих людей можуть стати на заваді. Наприклад, збиті російські БПЛА допомогли ЗСУ отримати розвіддані, наприклад, коли українці змогли дізнатися про місце розташування російської бази, вивчивши з кадри, що зберігалися в карті пам'яті захопленого безпілотника", — йдеться в статті.

За словами Сема Бендетта, старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки і радника CNA Corporation, російські канали Telegram, що підтримують війну, рясніють порадами, адресованими операторам безпілотників.

"Не запускайте БПЛА з (військових) блокпостів або навіть поруч із ними", — йдеться в одному з постів. — "Зверху багато що буде видно, якщо дрон загубиться або його перехопить радіоканал відео/телеметрії".

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