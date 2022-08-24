"Робота продовжується": Пентагон показав відправлення нової партії озброєння в Україну (фото)

Контейнери з боєприпасами та зброєю вантажать у літак на об'єднаній базі МакГуайр-Дікс-Лейкхерст. Глава Міноборони Ллойд Остін наголосив, що робота триває цілодобово.

Міністерство оборони США показало, як військовослужбовці 305 авіапортової ескадрильї ВПС США завантажують у літак контейнери з боєприпасами й озброєнням для відправлення в Україну. Відповідні фото опубліковано в офіційному Twitter відомства.

Підготовка до транспортування нової партії зброї відбувається на об'єднаній базі МакГуайр-Дікс-Лейкхерст у штаті Нью-Джерсі.

[ + – ] Відправлення зброї в Україну

Глава Міноборони США Ллойд Остін, зі свого боку, прокоментував знімки та написав, що "робота триває, вона ніколи не зупиняється".

"Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб український народ мав техніку, необхідну для захисту своєї країни", — підкреслив він.

[ + – ] Завантаження зброї для України на борт літака США.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що США відправлять в Україну позаплановий пакет військової допомоги загальною вартістю $3 млрд як знак підтримки і на честь Дня Незалежності країни. Нове фінансування значною мірою буде спрямоване на те, щоб допомогти Україні зміцнити оборонну позицію у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Раніше ми писали про те, що США вперше відправлять в Україну дрони ScanEagle за $19 млн. За допомогою безпілотників ScanEagle ЗСУ можуть цілодобово проводити розвідку місцевості. Апарат може розганятися до 148 км/год.