"Пробували використати": Буданов розповів про нові морські дрони росіян (відео)

В ГУР кажуть, що лише один раз бачили використання російського морського дрона, а всі інші спроби були безуспішними.

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В Росії розробники намагаються сконструювати власні морські ударні безпілотники на кшталт українських, але їхні спроби не мають успіху. Про це розповів керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов у документальному фільмі "Битва за море".

"У них є розробки. Але вони якось пробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, а всі інші випадки у них невдалі були", — заявив Буданов.

За його словами, росіяни не змогли поки показати успішне використання своїх морських дронів через технічні причини. Він додав, що останні 2 роки жодного російського корабля в північно-західній частині Чорного моря ніхто не бачив.

Між тим Україна своїми морськими дронами вже потопила низку російських кораблів.

"Зараз багато і офіційних посадових осібі військових аналітиків підкреслюють, що здобутки України у Чорному морі за останній час справді вражають. Україна потопила 20% Чорноморського флоту РФ, і це дуже хороший результат", — сказав представник розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Нагадаємо, що морські дрони ГУР "Magura V5" знищили патрульний корабель РФ "Сергей Котов". Відповідна місія відбулась у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Також повідомлялося, що кадри, поширені в мережі, свідчать про те, що патрульний корабель "Сергей Котов" намагався втекти від українських дронів. Він пішов на дно 5 березня.