Морські дрони ГУР "Magura V5" знищили патрульний корабель РФ "Сергей Котов" (відео)

Відповідна місія відбулась у співпраці з ВМС ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Внаслідок удару російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів, пишуть у ГУР.

Related video

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Про це повідомили у ГУР.

За інформацією у дописі, відповідна місія відбулась у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

У ГУР додали, що внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram оприлюднив повідомлення з "натяком", у якому заявив, що "Чорноморський флот РФ — це символ окупації. Його не може бути в українському Криму".

Крим атакували БПЛА

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту.

Пропагандистські Telegram-канали стверджували, що Кримський півострів опинився під атакою БПЛА, які били з повітря та моря. Там припустили, що під загрозою були військові об'єкти РФ в Керчі, Феодосії та Кримський міст. Автор припускає, що ціллю також міг бути патрульний катер "Сергей Котов". Згодом російські канали опублікували кадри ураження корвета.

Нагадаємо, раніше глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куніков" із військовим вантажем. За словами глави розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.