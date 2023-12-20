Ніс 30 кг вибухівки: на пляжі в Севастополі знайшли БПЛА "Бобер", — росЗМІ (фото)

Російські медіа стверджують, що знайдений у Криму дрон був перевантажений вибуховими речовинами. За їхніми даними, такі самі БПЛА періодично атакують російську столицю.

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У Російській Федерації заявили, що на пляжі тимчасово окупованого Севастополя виявлено уламки українського безпілотного літального апарата "Бобер". Про це пише російське медіа Mash 20 грудня.

Повідомляється, що БПЛА знайшла місцева мешканка під час прогулянки з собакою. За попередньою інформацією, це український дрон "Бобер".

Журналісти зазначили, що це, ймовірно, один із тих дронів, які час від часу атакують Москву.

Дрон на пляжі в Севастополі

Згідно з однією з версій, апарат упав, оскільки був перевантажений вибуховими речовинами. ЗМІ пишуть, що крім бойової частини в 20 кілограмів, дрон ніс ще целофанові пакети з вибухівкою. Їхня вага становила 10 кілограмів.

"Як підсумок: через додаткову вагу спереду БПЛА, найімовірніше, повело носом донизу, і він упав на пляж поруч із Севастополем", — ідеться в публікації.

У РФ заявили, що знайшли БПЛА "Бобер"

За даними Telegram-каналу "Perepichka NEWS", деякі запчастини знайденого дрона нагадують аналогічні деталі з іранського БПЛА Shahed.

Моніторинговий канал monitor також пише, що БПЛА міг упасти внаслідок роботи російських систем ППО або РЕБ.

Окупанти стверджують, що знайшли український дрон у Криму

У Севастополі знайдено уламки дрона: що відомо

У середу, 19 грудня, російські Telegram-канали повідомили, що на пляжі біля окупованого росіянами Севастополя в Криму місцеві жителі виявили уламки невідомого безпілотника. Дрон майже зберіг корпус, але має пошкоджені крила.

У Севастополі знайшли обомки БПЛА

Повідомлялося, що подія сталася на пляжі Любимівка, що в північній частині міста. Згідно з онлайн-картою об'єктів ЗС РФ у Криму від порталу "Радіо Свобода", за кілометр від згаданого пляжу розташована 30-та берегова бронебаштова батарея.

Нагадаємо, 17 грудня в партизанському русі "Атеш" повідомили, що учасники підпілля впритул зайшли на територію ФСБ у тимчасово окупованому Криму, а також провели розвідку Південної бухти в Севастополі.

Раніше, 15 грудня, партизани також повідомили, що провели розвідку великого складу ПММ у Севастополі та виявили, що російські військові на відкритій місцевості зберігають 33 паливні баки. Також було виявлено стоянку з десяти одиниць військової техніки.