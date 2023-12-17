"Атеш" зайшов на територію ФСБ та розвідав Південну бухту в Севастополі: що зафіксували (фото)

Партизани змогли зафіксувати два кораблі проєкту 22460 і корабель берегової охорони, також виявили два протидиверсійні катери проєкту 21980 "Грачонок" і підводний човен.

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Українське підпілля продовжує розвідувальні дії у тимчасово окупованому Криму. На цей раз вони впритул зайшли на територію ФСБ і змогли дізнатися про їх місце дислокації та чисельність. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

"Примітно, що ми змогли зафіксувати у них два кораблі проєкту 22460 та корабель берегової охорони", — йдеться у повідомленні.

Також партизани провели розвідку Південної бухти у Севастополі. Агенти зафіксували два протидиверсійні катери проєкту 21980 "Грачонок" та підводний човен.

Крім того, зазначається, що координати всіх об'єктів оперативно передали Силам оборони України.

"Ми пропонуємо ФСБ перестати шукати наших агентів та зайнятися своєю власною безпекою", — наголошують у дописі.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейдвулицями Москви, зокрема "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, яка розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти декілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.

11 грудня у партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини Росгвардії у Котовську Тамбовської області. Партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини, він поділився важливими списками та інформацією. Також стало відомо, що частина підрозділів Росгвардії задіяна у війні проти України, у результаті втрати деяких з них сягають 70%.