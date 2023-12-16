"Атеш" розвідав ГУ Росгвардії у Москві: що з'ясували партизани (фото, відео)

Партизани намагалися добути якнайбільше важливої інформації про діяльність управління. "Атеш" зафіксував активність біля Росгвардії, рух персоналу, оглянув інфраструктуру та загальний ритм роботи.

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Українське підпілля провело розвідку в Головному управлінні Росгвардії у Москві. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" веде спостереження за ГУ Росгвардії в Москві", — йдеться у повідомленні.

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Партизани провели розвідку на території Росгвардії у Москві, яка розташована на вулиці Твердовського, 2, корпус 2. Агенти "Атеш" намагалися добути якнайбільше важливої інформації про діяльність управління. Зокрема, підпілля зареєструвало активність біля Росгвардії, зафіксувало рух персоналу, оглянуло інфраструктуру та загальний ритм роботи.

В "Атеш" наголосили, що до партизанського руху щодня додаються нові агенти, які збирають інформацію про військові структури по всій території Російської Федерації.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейд вулицями Москви, зокрема "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, яка розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти декілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.

11 грудня у партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини Росгвардії у Котовську Тамбовської області. Партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини, він поділився важливими списками та інформацією. Також стало відомо, що частина підрозділів Росгвардії задіяна у війні проти України, у результаті втрати деяких з них сягають 70%.