"Атеш" разведал ГУ Росгвардии в Москве: что выяснили партизаны (фото, видео)

Партизаны пытались добыть как можно больше важной информации о деятельности управления. "Атеш" зафиксировал активность возле Росгвардии, движение персонала, осмотрел инфраструктуру и общий ритм работы.

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Украинское подполье провело разведку в Главном управлении Росгвардии в Москве. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" ведет наблюдение за ГУ Росгвардии в Москве", — говорится в сообщении.

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Партизаны провели разведку на территории Росгвардии в Москве, которая расположена на улице Твердовского, 2, корпус 2. Агенты "Атеш" пытались добыть как можно больше важной информации о деятельности управления. В частности, подполье зарегистрировало активность возле Росгвардии, зафиксировало движение персонала, осмотрело инфраструктуру и общий ритм работы.

В "Атеш" отметили, что к партизанскому движению ежедневно добавляются новые агенты, которые собирают информацию о военных структурах по всей территории Российской Федерации.

Напомним, 14 декабря стало известно, что украинские партизаны провели успешный ночной рейд по улицам Москвы, в частности "Атеш" проник в воинскую часть Национальной гвардии России, которая расположена на улице Проектируемый проезд 4579, 56. Подполью удалось отснять несколько "интересных материалов", их уже передали Вооруженным силам Украины.

11 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке воинской части Росгвардии в Котовске Тамбовской области. Партизанам удалось завербовать российского офицера из строевой части, он поделился важными списками и информацией. Также стало известно, что часть подразделений Росгвардии задействована в войне против Украины, в результате потери некоторых из них достигают 70%.