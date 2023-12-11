Партизани "Атеш" завербували російського офіцера з Росгвардії: що той розповів (фото)

Частина підрозділів Росгвардії з Тамбовської області задіяна у війні проти України, втрати деяких з них становлять 70%, розповіли в українському підпіллі.

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Українське підпілля розвідало військову частину Росгвардії у Котовську Тамбовської області (Російська Федерація). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент провів розвідку території та казарм військової частини 6891 Росгвардії у Котовську, Тамбовській області", — йдеться у повідомленні.

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Координати військової частини — 52.58867670241807, 41.50739684605416.

Військова частина Росгвардії у Котовську

Також партизанам вдалося схилити до співпраці російського офіцера зі стройової частини, зокрема він поділився важливими списками та інформацією. Крім цього, підпілля дізналося, що частина підрозділів задіяна у війні проти України, втрати деяких з них становлять 70%.

"Після чого охочих убути в таке відрядження помітно поменшало, навіть незважаючи на грошове забезпечення, що зросло", — розповіли партизани.

Військова частина Росгвардії Військова частина Росгвардії

Рух "Атеш" додав, що продовжує працювати в глибокому тилу ворога, планувати та здійснювати нові операції. Завдяки свідомим росіянам їм вдасться знизити "бойовий потенціал путінських військ та припинити цю злочинну війну", переконані у підпіллі.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що партизан "Атеш" мобілізувався до лав ЗС РФ через військкомат у Москві. Зокрема, він збиратиме розвідувальну інформацію про розміщення російської протиповітряної оборони.

7 грудня у партизанському русі повідомили про вербування російських військовослужбовців у Курську. Росіяни допомагають з розвідкою військових об'єктів на території військової частини.