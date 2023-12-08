"Атеш" виявив нові місця базування ЗС РФ у Криму: де дислокується ворог (фото, відео)

Українські партизани розширили список місць перебування окупантів та детально оцінити інженерні споруди в Сакському районі.

Related video

Українське підпілля розвідало місця дислокації Збройних сил Російської Федерації в Сакському районі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" виявив місця дислокації ЗС РФ у Сакському районі Криму", — йдеться у повідомленні.

Важливо

"Початок кінця": "Атеш" проник у 810-у бригаду морської піхоти у Севастополі (фото)

Агенти партизанського руху продовжують проводити розвідувальну діяльність на території Криму. Підпілля виявило місця дислокації особового складу ЗС РФ та їхніх складів. Завдяки отриманим даним партизани змогли розширити список місць перебування окупантів та детально оцінити інженерні споруди в районі.

Координати місць дислокації ЗС РФ:

45.3019261740363, 33.0237850250601;

45.2946490254726, 33.03524812604231.

У партизанському русі додали, що продовжують вести розвідку, виявляти нові місця базування ворога та передавати інформацію Силам оборони України.

"Ми докладаємо максимальних зусиль для боротьби з окупантами за свободу та справедливість", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 8 грудня в партизанському русі "Атеш" повідомили про новий маршрут перекидання особового складу ЗС РФ з Росії до Джанкоя в Криму. Окупанти прибувають на вокзал автотранспортом та потягами. Натомість росіяни не використовують аеродром та військове містечко через нещодавні атаки та великі трати.

5 грудня стало відомо, що росіяни репресують солдатів строкової служби. ФСБ використовує тактику КДБ у боротьбі з інакодумством. За допомогою контрактників чиниться тиск на солдатів-строковиків, зокрема їх б'ють, принижують, створюють проблеми під час чергувань та відмовляють у відгулах.