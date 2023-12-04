"Початок кінця": "Атеш" проник у 810-у бригаду морської піхоти у Севастополі (фото)

За інформацією партизанів, у відповідній бригаді служать 3137 окупантів. Переважна більшість російських військових складається з мобілізованих та контрактників-водіїв.

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Українське підпілля розвідало штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

Агенти зробили вилазку до парку військової частини 13140 (810-а окрема гвардійська бригада морської піхоти) у Севастополі.

За інформацією партизанів, вдалося розвідати військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно-технічному пункті частини.

Підпілля зазначило, що у відповідній бригаді служать 3137 окупантів. Агенти додають, що переважна більшість російських військових складається з мобілізованих та контрактників-водіїв.

"Наші агенти вже пробралися до військових частин у Криму! Це початок кінця для російських окупаційних сил на острові. Координати: 44.560247, 33.416288", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, 2 грудня у партизанському русі "Атеш" повідомили, що українські підпільники провели рейд у тилу російських окупантів у Сакському районі в західній частині тимчасово окупованого Кримського півострова. У ході розвідки виявили кілька прихованих місць тимчасової дислокації ворога, інженерні споруди й системи протиповітряної оборони.

Також 30 листопада партизани розповіли, що українські військові знищили позицію російської протиповітряної оборони в Скадовську Херсонської області. Деталей ліквідації ППО невідомі, проте в підпіллі заявили про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів.

22 листопада в русі "Атеш" повідомили про те, що партизани розвідали розміщення російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Зокрема, особовий склад ЗС РФ розмістився в профілакторії.