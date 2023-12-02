Виявили дивізіон систем ППО С-300: "Атеш" провів рейд в тилу ЗС РФ у Криму (фото)

Партизани розповіли, що у населеному пункті Вітіно та Молочне розташовуються бази окупантів, де зафіксували багато особового складу росіян та техніки. За їхніми даними, уздовж узбережжя зводяться фортифікаційні споруди.

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Українські підпільники провели рейд в тилу російських окупантів у Сакському районі в західній частині тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

За їхньою інформацією, у ході розвідки виявили кілька прихованих місць тимчасової дислокації ворога, інженерні споруди та системи протиповітряної оборони.

ЗС РФ зводять фортифікаційні споруди уздовж узбережжя

Партизани розповіли, що у населеному пункті Вітіно та Молочне розташовуються бази окупантів.

Агенти виявили багато особового складу росіян та техніки. За їхніми даними, уздовж узбережжя зводяться фортифікаційні споруди.

"Периметр території патрулюють озброєні солдати. Координати: 45.218544, 33.140802 45.20157, 33.15314 45.179459, 33.218061", — додають у повідомленні.

На схід від Молочного партизани виявили цілий дивізіон систем ППО С-300. Координати: 45.1810537, 33.2302083.

"Нам відомо набагато більше і всю здобуту інформацію ми передали у відповідні структури", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 30 листопада партизани розповіли, що українські військові знищили позицію російської протиповітряної оборони в Скадовську Херсонської області. Деталей ліквідації ППО невідомі, проте у підпіллі заявили про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів.

22 листопада в русі "Атеш" повідомили про те, що партизани розвідали розміщення російських окупантів в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Зокрема, особовий склад ЗС РФ розмістився у профілакторії.