Виявили дивізіон систем ППО С-300: "Атеш" провів рейд в тилу ЗС РФ у Криму (фото)
Партизани розповіли, що у населеному пункті Вітіно та Молочне розташовуються бази окупантів, де зафіксували багато особового складу росіян та техніки. За їхніми даними, уздовж узбережжя зводяться фортифікаційні споруди.
Українські підпільники провели рейд в тилу російських окупантів у Сакському районі в західній частині тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.
За їхньою інформацією, у ході розвідки виявили кілька прихованих місць тимчасової дислокації ворога, інженерні споруди та системи протиповітряної оборони.
ЗС РФ зводять фортифікаційні споруди уздовж узбережжя
Партизани розповіли, що у населеному пункті Вітіно та Молочне розташовуються бази окупантів.
Агенти виявили багато особового складу росіян та техніки. За їхніми даними, уздовж узбережжя зводяться фортифікаційні споруди.
"Периметр території патрулюють озброєні солдати. Координати: 45.218544, 33.140802 45.20157, 33.15314 45.179459, 33.218061", — додають у повідомленні.
На схід від Молочного партизани виявили цілий дивізіон систем ППО С-300. Координати: 45.1810537, 33.2302083.
"Нам відомо набагато більше і всю здобуту інформацію ми передали у відповідні структури", — наголосили в "Атеш".
Нагадаємо, 30 листопада партизани розповіли, що українські військові знищили позицію російської протиповітряної оборони в Скадовську Херсонської області. Деталей ліквідації ППО невідомі, проте у підпіллі заявили про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів.
22 листопада в русі "Атеш" повідомили про те, що партизани розвідали розміщення російських окупантів в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Зокрема, особовий склад ЗС РФ розмістився у профілакторії.