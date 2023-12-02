Обнаружили дивизион систем ПВО С-300: "Атэш" провел рейд в тылу ВС РФ в Крыму (фото)

Партизаны рассказали, что в населенном пункте Витино и Молочное располагаются базы оккупантов, где зафиксировали много личного состава россиян и техники. По их данным, вдоль побережья возводятся фортификационные сооружения.

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Украинские подпольщики провели рейд в тылу российских оккупантов в Сакском районе в западной части временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

По их информации, в ходе разведки обнаружили несколько скрытых мест временной дислокации врага, инженерные сооружения и системы противовоздушной обороны.

ВС РФ возводят фортификационные сооружения вдоль побережья

Партизаны рассказали, что в населенном пункте Витино и Молочное располагаются базы оккупантов.

Агенты обнаружили много личного состава россиян и техники. По их данным, вдоль побережья возводятся фортификационные сооружения.

"Периметр территории патрулируют вооруженные солдаты. Координаты: 45.218544, 33.140802 45.20157, 33.15314 45.179459, 33.218061", — добавляют в сообщении.

К востоку от Молочного партизаны обнаружили целый дивизион систем ПВО С-300. Координаты: 45.1810537, 33.2302083.

"Нам известно гораздо больше и всю полученную информацию мы передали в соответствующие структуры", — отметили в "Атеш".

Напомним, 30 ноября партизаны рассказали, что украинские военные уничтожили позицию российской противовоздушной обороны в Скадовске Херсонской области. Деталей ликвидации ПВО неизвестны, однако в подполье заявили об уничтожении как минимум одного зенитно-ракетного комплекса и двух оккупантов.

22 ноября в движении "Атеш" сообщили о том, что партизаны разведали размещение российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области. В частности, личный состав ВС РФ разместился в профилактории.