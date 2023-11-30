"Атеш" разведал штаб 810-й бригады в Крыму: что узнали (фото, видео)

Штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты Российской Федерации хорошо охраняется — есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру, рассказали в украинском подполье.

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Украинское подполье разведало штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наш агент провел разведку штаба и самой воинской части 13 140 (810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты) в Севастополе", — говорится в сообщении.

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В подполье отметили, что активность личного состава ВС РФ высокая как на территории воинской части, так и возле нее. Также партизаны зафиксировали большое количество военной техники, а именно автомобильной, бронетехники и гражданской, которая принадлежит оккупантам.

В "Атеш" отметили, что штаб РФ хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру.

"Известно, что именно подразделения 810-й бригады войск России понесли значительные потери во время войны против Украины", — напомнили партизаны.

По информации источников подполья в бригаде, после начала украинского наступления на левобережье Херсонской области в бригаде наблюдается большое количество 200-х и 300-х. Тогда как командование не справляется с доукомплектацией подразделения и не может провести запланированную ротацию, что приводит к недовольству среди рядового состава и отказу участвовать в боевых действиях.

Украинское подполье добавило, что проводит разведку всех военных объектов российских войск и передает собранную информацию Силам обороны.

Напомним, 30 ноября партизаны рассказали, что украинские военные уничтожили позицию российской противовоздушной обороны в Скадовске Херсонской области. Деталей ликвидации ПВО неизвестны, однако в подполье заявили об уничтожении как минимум одного зенитно-ракетного комплекса и двух оккупантов.

22 ноября в движении "Атеш" сообщили о том, что партизаны разведали размещение российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области. В частности, личный состав ВС РФ разместился в профилактории.