Силы обороны уничтожили позицию российской ПВО в Херсонской области, — "Атэш"

Украинское подполье заявило, что сейчас известно об уничтожении как минимум одного зенитно-ракетного комплекса и 2 российских оккупантов.

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В четверг утром, 30 ноября, Силы обороны Украины уничтожили позицию противовоздушной обороны ВС РФ, которая находилась в Скадовском районе Херсонской области вдоль Краснознаменного канала. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Украинское подполье заявило, что известно об уничтожении как минимум одного зенитно-ракетного комплекса и 2 оккупантов.

Пока детали ликвидации российской ПВО неизвестны.

ВС РФ атаковали ракетами С-300 и ударными Shahed: детали

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 30 ноября. Противник выпустил 20 дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed.

Оккупанты осуществляли запуски сразу с двух направлений: Приморско-Ахтарска в России, а также территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Пострадала от действий противника и Донецкая область. ВС РФ запустили по Покровскому району 6 ракет С-300, что привело к разрушениям жилых домов и пострадавшим в трех населенных пунктах. Под завалами могут находиться 5 человек.

Напомним, 30 ноября в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сообщили, что в День радиотехнических войск комплекс HIMARS нанес успешный удар по комплексу РЭБ Р-330 "Житель".

Также 30 ноября Силы специальных операций (ССО) ВСУ в социальной рассказали, что российские оккупанты понесли очередные потери на фронте в Украине и остались без системы ТОС-1А "Солнцепек".