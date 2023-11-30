В День радиотехнических войск HIMARS уничтожил комплекс РЭБ Р-330 "Житель" (видео)

Российские войска остались без важной техники — автоматизированной станции постановки помех.

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В День радиотехнических войск комплекс HIMARS нанес успешный удар по комплексу РЭБ Р-330 "Житель". Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины опубликовал подробности.

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В несколько ударов: курские партизаны уничтожили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" (видео)

Уничтожение вражеской техники произошло на Лиманском направлении. Приняли участие в успешной операции бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.

День радиотехнических войск в Украине

В Украине День радиотехнических войск в Украине отмечают 30 ноября. В 2010 году дата установлена приказом министра обороны Украины N490.

Отмечают праздник с целью поддержания престижа военной службы в воинских частях. Событие является актуальным, учитывая важное значение радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в войне с российскими захватчиками.

Главная задача радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — реализация разведки воздушных объектов. Также оповещение войск является основным источником информации относительно воздушной ситуации.

Напомним, бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого 27 ноября уничтожили 3 танка войск РФ, которые пошли на штурм их позиций. Тяжелая техника поочередно пыталась приблизиться к позициям украинских защитников. Воины волынской бригады тремя выстрелами отработали по трем единицам российской техники. От боевых машин практически ничего не осталось.