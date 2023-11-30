У День радіотехнічних військ HIMARS знищив комплекс РЕБ Р-330 "Житель" (відео)

Російські війська залишилися без важливої техніки – автоматизованої станції постановки перешкод.

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У День радіотехнічних військ комплекс HIMARS завдав успішного удару по комплексу РЕБ Р-330 "Житель". Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України опублікував подробиці.

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за кілька ударів: курські партизани знищили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" (відео)

Знищення ворожої техніки відбулося на Лиманському напрямку. Взяли участь в успішній операції бійці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

День радіотехнічних військ в Україні

В Україні День радіотехнічних військ в Україні відзначають 30 листопада. У 2010 році дату встановлено наказом міністра оборони України N490.

Відзначають свято з метою підтримування престижу військової служби у військових частинах. Подія є актуальною, враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України у війні з російськими загарбниками.

Головне завдання радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України – реалізація розвідки повітряних об’єктів. Також оповіщення військ є основним джерелом інформації стосовно повітряної ситуації.

Нагадаємо, бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 27 листопада знищили 3 танки військ РФ, які пішли на штурм їхніх позицій. Важка техніка по черзі намагалася наблизитися до позицій українських захисників. Воїни волинської бригади трьома пострілами відпрацювали по трьох одиницях російської техніки. Від бойових машин практично нічого не залишилося.