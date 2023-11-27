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"Красиво": ЗСУ блискавично знищили 3 танки РФ, які пішли на штурм їхніх позицій (відео)

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Танк росіян іде на штурм позицій ЗСУ

"Князівські воїни" трьома пострілами відпрацювали по трьох одиницях ворожої техніки. Від неї залишилася купа металу.

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На одній з ділянок фронту на сході бійці Волинської бригади ЗСУ поцілили три танки окупантів, які рушили на штурм їхніх позицій. Про це повідомляють у пресслужбі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Ворожі танки — мінус три! Красиво й чітко. Бо тільки так працюють Князівські воїни", — лаконічно повідомили про вдалу бойову роботу бійці 14-ї ОМБр.

На опублікованих кадрах видно, як важка техніка по черзі намагається наблизитися до позицій українських захисників. Бійці бригади надзвичайно влучними пострілами з артилерії — один постріл — один танк, нищать важку техніку росіян, і та вибухає.

Нагадаємо, що ЗС РФ навчилися дистанційно розміновувати територію України FPV-дронами. На безпілотник кріпиться тротилова шашка із запалювальною трубкою. Сапер дистанційно опускає заряд просто на міну.

Раніше повідомлялося, що бійці 14-ї ОМБр показали, як сніг допомагає нищити росіян. Вони полюють на окупантів на засніжених полях і кидають на них з дронів вибухівку. За кілька днів ЗСУ знищили дві роби російських окупантів на своїй ділянці фронту.