"Атеш" попал на военную базу ВС РФ в Крыму: что удалось узнать (фото, видео)

Партизаны посетили 126-ю отдельную бригаду береговой обороны Российской Федерации. Они провели тайную встречу с мобилизованными, которые являются членами движения.

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Украинское подполье провело разведку военной базы Вооруженных сил Российской Федерации возле временно оккупированного Симферополя в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" провел разведку военной базы оккупантов неподалеку Симферополя", — говорится в сообщении.

Агенты партизанском движения вновь посетили 126-ю отдельную бригаду береговой обороны Российской Федерации в Перевальном Симферопольском районе. В частности, подполье провело доразведку того, что не успели узнать в прошлый раз, новые данные оперативно передали Силам обороны.

Кроме этого, партизанское движение провело тайную встречу с мобилизованными из этой бригады, которые являются членами движения "Атеш".

Также в подполье заявили, что большинство первоначального состава бригады перестало существовать после 24 февраля 2022 года. Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении. Зато агенты движения в бригаде рассказали о "бардаке и произволе" командного состава в отношении мобилизованных.

"От искусственного блокирования выплат до вымогательства разной степени. Агенты изучают настроение для бунта, чтобы завербовать еще больше солдат в наше движение", — добавили в "Атеш".

Напомним, 9 ноября стало известно, что украинское подполье разведало 126-ю отдельную бригаду береговой обороны РФ в Перевальном в Крыму. Партизанам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники врага.

Ночью 22 ноября партизаны провели ночную разведку на военной базе РФ в Тольятти Самарской области. В частности, территория российской базы огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты. Подполье зафиксировало различные типы боеприпасов на военной базе РФ.